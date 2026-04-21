La conversa que va evitar que la Fira Mediterrània es traslladés de Manresa a Vic
La presentació d'un llibre de Ferran Mascarell a la capital del Bages revela la visita que l'alcalde de 2013, Valentí Junyent, va fer al conseller de Cultura d'aleshores per conservar el certamen
La Fira Mediterrània de Manresa, proposta artística basada en els orígens i la tradició de l'àrea geogràfica que li dona nom, va estar a punt de deixar de celebrar-se a la capital de la Catalunya central, per traslladar-se a Vic.
Aquesta era la intenció d'integrants destacats del Departament de Cultura mentre Artur Mas era president del Govern català. El pla, però, no es va portar a terme per la intervenció de dos representants públics de l'època: Valentí Junyent, alcalde de la ciutat entre 2011 i 2020, i l'aleshores conseller de l'àrea, Ferran Mascarell, que va repetir en aquest càrrec de 2010 a 2016, després d'haver-lo ocupat el 2006 amb Pasqual Maragall com a cap de l'Executiu.
Tots dos van recordar aquest episodi ahir en la presentació a la llibreria Parcir de l'assaig Barcelona. Una Immersió Ràpida, escrit per l'exregidor de capital catalana(1999-2006) i exdelegat de la Generalitat a Madrid (2016-2017), i publicat per Tibidabo Ediciones.
La distensió de l'ambient, malgrat el to crític de l'autor, va animar Junyent a compartir aquest passatge de la història recent quan ja s'acabava l'acte. L'interès de l'exalcalde no era la revelació per si mateixa, sinó l'expressió de "la gratitud" al conseller que va impedir que, a més del Mercat de la Música Viva, Vic acollís la Mediterrània, motiu d'orgull al Bages per aplicar una visió integral que li permet innovar cada temporada sense trair el seu esperit.
L'any 2013, el temor fundat per un eventual trasllat de la Mediterrània a Vic va obligar Valentí Junyent a visitar Ferran Mascarell a Barcelona. Després d'escoltar-lo, qui llavors era titular de Cultura va garantir la continuïtat de la Fira a Manresa. I, a més, va introduir un canvi que encara es manté.
"En aquella etapa, corresponia a la Generalitat la presidència dels patronats de totes aquestes iniciatives, arreu del país", va concretar Mascarell abans d'interpretar: "La norma no tenia cap sentit, no era pràctica. La vam modificar perquè calia ser operatius i funcionals des de la proximitat".
Des de llavors, els llocs de màxima responsabilitat són per a alcaldes, regidors o agents qualificats del territori. Així, el projecte manresà, que pretén consolidar-se com a hub de les creacions d'arrel de la Mediterrània, arribarà enguany a la seva 29a edició, la qual es podrà gaudir entre el 15 i el 18 d'octubre. El Mercat de Música Viva de Vic, del 16 al 20 de setembre, ja acumula 38 convocatòries.
