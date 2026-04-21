Una estudiant manresana participarà en una competició de recerca als Estats Units
Bruna Basas, que fa segon de batxillerat, ha guanyat un Premi Especial Fundació La Pedrera per un treball sobre el càncer de pàncrees
Jordi Morros/Regió7
La manresana Bruna Basas Jaumandreu, estudiant de segon de batxillerat, participarà el mes vinent a una de les competicions de recerca preuniversitària més prestigioses del món a Phoenix, Arizona (EUA) gràcies al seu treball ‘Càncer de pàncrees i medicina personalitzada: un enfocament basat en Machine Learning’.
La recerca ha guanyat el Premi Especial Fundació Catalunya La Pedrera en el marc de la Fira Exporecerca, reconeixement que li ha valgut la seva participació en l’esmentada fira internacional de ciència i enginyeria, anomenada Regeneron ISEF. Es tracta de la competició més gran de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques per estudiants de secundària de tot el món. Se celebrarà del 9 al 15 de maig.
El projecte de Basas aborda un dels grans reptes de la medicina actual en l’àmbit de l’Oncologia: la predicció de l’evolució del càncer de pàncrees, un dels tumors amb pitjor pronòstic.
A partir de l’anàlisi de dades públiques de més de 2.000 pacients, la manresana ha desenvolupat un model de machine learning -una branca de la intel·ligència artificial- capaç de predir la supervivència dels pacients combinant dades clíniques i genètiques. Els resultats mostren que aquesta combinació millora significativament la capacitat predictiva i permet identificar factors clau com l’edat, l’estadi tumoral o determinades mutacions genètiques.
La trajectòria de Basas reflecteix el seu interès per la ciència i la recerca. Ha participat en diversos programes d’impuls del talent científic de la Fundació Catalunya La Pedrera, com Bojos per la Ciència -en els cursos de Biomedicina, el 2024, i de Bioquímica, el 2025- i el campus internacional BIYSC (Barcelona International Youth Science Challenge) el 2025; en el projecte Multi-omics in the fight against leukemia, desenvolupat a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.
Basas va cursar tota l’ESO a l’Escola Oms i de Prat, de la Fundació Catalunya La Pedrera. Segons la institució, amb aquest reconeixement, la Fundació Catalunya La Pedrera reafirma el seu compromís amb la promoció de les vocacions científiques entre estudiants de secundària i batxillerat, oferint oportunitats formatives d’excel·lència i contribuint a detectar i impulsar talent jove arreu del territori. Casos com el de la Bruna Basas exemplifiquen l’impacte d’aquests programes en el desenvolupament de futures trajectòries científiques, segons la fundació.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa
- L'advocat acusat de falsificar informes mèdics a Manresa i Berga accepta una condemna de dos anys de presó i 180.000 euros de multa