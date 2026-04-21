Joan Vila serà el candidat d’Impulsem Manresa als comicis de l’any vinent amb l'objectiu d'"assolir l'alcaldia"
La presentació pública de la candidatura política que va aconseguir dos regidors el 2023 serà el pròxim dia 6 de maig
El dia 6 de maig, Joan Vila, president del grup municipal d'Impulsem Manresa que governa la ciutat conjuntament amb ERC i el PSC, farà la presentació pública com alcaldable als comicis de l’any vinent.
Vila i el conjunt de la formació asseguren estar molt contents amb els ímputs que reben sobre el paper que juguen al govern de la ciutat. "Estem treballant molt, hem aportat estabilitat i s’han generat bones dinàmiques gràcies a la nostra presència al govern d’aquest mandat", afirma.
A més, considera que "estem sumant experiència i coneixement, fet que ens dota de prestacions per assolir l’alcaldia l’any vinent". Impulsem compta amb 2 regidors en un Ajuntament amb 25 seients en el qual Esquerra disposa de 7 representants, Junts, 6; el PSC, 4; Fem Manresa, 3; el Grup Nacionalista, 2 i Vox, 1. La majoria absoluta s'obté amb 13 regidors, que en aquest cas els sumen ERC, PSC i Impulsem, amb el republicà Marc Aloy com a candidat.
Per a Joan Vila, actual Tercer tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Manresa i regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Manresa el que vol és "un govern autònom, tècnic i pragmàtic" i afirma que "Impulsem és una alternativa sòlida i de futur". Sobretot en un context en el qual, segons l'anàlisi de situació que realitza, "les opcions nacionals estan en caiguda i les alternatives són poques". Així que vaticina que "serem determinants" en la configuració del govern posterior a les eleccions del maig del 2027.
"La nostra prioritat és anar sols"
Requerit per aquest diari sobre si la presentació de la seva candidatura a l'alcaldia de Manresa descarta sumar-se a l'acord que han teixit Junts per Manresa (Ramon Bacardit) i Avenç Nacionalista (Sergi Perramon) per presentar una candidatura unitària de cara a les eleccions municipals de l'any que ve -i al qual ha estat convidat explícitament a afegir-s'hi sense que ho hagi fet- respon que "de moment observem poc interès per part de les formacions d’àmbit nacional a plantejar opcions realistes i que beneficiïn a la ciutat". I afegeix que "de totes maneres, totes les opcions estan obertes malgrat la nostra prioritat és anar sols com a única formació municipalista i transversal".
