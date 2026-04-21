L’Ajuntament de Manresa trasllada al Palau Firal l'entrega de cites per al procés de regularització
Després de dos matins de cues eternes i algun aldarull a la plaça Major, el consistori donarà hores al Palau Firal, però els documentas es seguiran tramitant a l'Ajuntament
Les llargues cues dels dos primers dies del procés de regularització d'immigrants ha provocat que l'Ajuntament de Manresa decidís el canvi d'ubicació de l'oficina on es donen els tiquets de cita prèvia. A partir d'aquest dimecres, les hores de cita es donaran exclusivament al Palau Firal, mentre que l'atenció i la tramitació de la documentació continuaran fent-se a les dues oficines d'atenció ciutadana de la plaça Major, exclusivament per a les persones que tinguin cita prèvia.
Segons un comunicat del consistori, l'Ajuntament de Manresa ha decidit reorganitzar el servei per evitar les llargues cues que s'han format i per garantir una atenció més ordenada i eficient per a tota la ciutadania. Aquest dimarts al matí les cues han estat molt més persistents que el primer dia, i s'han produït alguns moments de tensió. Fins i tot una ambulància ha hagut d'atendre el desmai d'una noia.
A partir d'aquest dimecres 22 d’abril, l'obtenció de la cita prèvia es farà exclusivament al Palau Firal (carrer Castelladral, 5), de dilluns a divendres de 8.30 h a 15 h. Per fer aquest tràmit, caldrà portar el passaport. En aquest espai del Palau Firal, les persones només hi hauran d'anar per recollir la cita que els assignarà el dia i l'hora per ser atesos. Un cop recollit el tiquet, ja no caldrà fer cap més gestió al Palau Firal. S'hi pot arribar amb transport públic utilitzant la Línia 5 del servei de bus urbà.
Un cop obtinguda la cita prèvia, l’atenció es portarà a terme a les dues oficines d’atenció ciutadana situades a la plaça Major (números 1 i 17).
