Més de 2.000 persones van passar pel Tast de Jocs del Casino de Manresa
L’activitat, organitzada pel CAE, ha complert la seva 16a edició
Regió7
Més de 2.000 persones van passar el cap de setmana per la 16a edició del Tast de Jocs que organitza el CAE i el Club del Joc. Prop de 150 més van prendre part en les sessions formatives relacionades amb la iniciativa. Segons el CAE, es tracta de l’edició més exitosa que s’ha celebrat fins ara. El Tast de Jocs a convertir el Casino de Manresa en un gran joc de taula.
En aquesta edició es va reforçar la programació amb activitats i partides programades, una Nit de Jocs addicional, un espai temàtic dedicat al Japó, jocs d’habilitat a la terrassa exterior, tornejos i la presència d’autors de proximitat, amb l’objectiu d’ampliar públics, diversificar els usos dels espais i enriquir l’experiència de joc.
Segons l’organització, els resultats confirmen que aquesta línia ha permès atraure nous perfils de participants, especialment públic adult i persones amb un interès més especialitzat en els jocs de taula. Aquesta evolució ha permès consolidar un model que combina accessibilitat i especialització, mantenint el caràcter obert i familiar del festival i, alhora, incorporant propostes més específiques per a públics avançats.
En paral·lel, el Tast de Jocs ha reforçat la seva dimensió educativa amb 145 participants en les activitats formatives, dirigides bàsicament a alumnes d’educació en el lleure. Aquest àmbit es consolida com una línia estratègica del festival.
«Aquesta edició confirma que el Tast de Jocs està evolucionant cap a un model més complet i divers, d’una setmana de durada, capaç d’arribar a nous públics sense perdre l’essència oberta i comunitària que el defineix. El creixement en participació i l’interès per les activitats especialitzades ens indiquen que anem en la bona direcció», ha destacat Nasi Muncunill, director del CAE.
L’activitat s’ha pogut realitzar gràcies a la participació i implicació d’una quarantena de persones voluntàries del Club del Joc, Ampans, PIL Bages i a títol individual. També, hi ha col·laborat el Servei Comunitari dels instituts Lluís de Peguera i Pius Font i Quer i alumnes en pràctiques dels cicles d’Animació Sociocultural i Turística i Mediació Comunicativa del Guillem Catà.
