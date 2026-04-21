Neix el projecte ‘Althaia llegeix’ per fomentar la lectura i el català
Coincidint amb Sant Jordi, ha celebrat una tertúlia literària amb professionals de la fundació i ha instal·lat punts d’intercanvi de llibres
Regió7
La Fundació Althaia de Manresa ha posat en marxa el projecte ‘Althaia llegeix’, una iniciativa per promoure la lectura com a eina de benestar emocional i foment de la llengua catalana. S’adreça tant a pacients com a professionals de la insitució sanitària.
Així mateix, en el marc d’aquesta proposta, i coincidint amb la diada de Sant Jordi, l’Hospital Sant Joan de Déu ha acollit una tertúlia literària amb professionals de la institució que han escrit un llibre.
Taula rodona
Durant la taula rodona literària, els participants han compartit la seva faceta més literària i les seves experiències en el món de l’escriptura. A la tertúlia hi han intervingut Anna Gorchs Font, de la Unitat de Comunicació, que és coautora de Roser Fluvià, una pradenca a Ravensbrück; l’especialista en medicina intensiva i coordinador de transplantaments, ara jubilat Josep Maria Alcoverro Pedrola, autor de La pedra groga; i les metgesses Anna Vidal Oliveras i Cloti Morales Coca, que han escrit el llibre Metgesses. Tant Alcoverro, com Vidal i Morales han estat professionals assistencials d’Althaia.
Ha exercit de moderador Albert Altés Hernández, cap del Servei d’Hematologia d’Althaia, que recentment ha publicat el llibre 10 anècdotes per descobrir la medicina.
En acabar la taula rodona, s’han donat a conèixer els guanyadors del primer certamen literari d’Althaia, una iniciativa que s’emmarca dins del mateix projecte de foment de la lectura.
'Althaia llegeix'
‘Althaia llegeix’ és un nou projecte que té com a objectiu incentivar l’hàbit lector entre les persones vinculades a la institució. Entre les accions que ja s’han posat en marxa hi ha la instal·lació de punts d’intercanvi de llibres en diversos espais dels centres d’Althaia.
Aquests punts permeten als pacients i usuaris agafar llibres per llegir durant la seva estada a l’hospital. Igualment, s’han habilitat espais similars per a professionals en diferents indrets dels edificis. El projecte inclou també la creació d’un club de lectura adreçat als professionals.
Segons la fundació, amb aquestes iniciatives, Althaia reforça el seu compromís amb la promoció de la cultura i el benestar emocional, així com amb l’ús del català, tot potenciant la lectura com una eina transformadora tant en l’àmbit personal com col·lectiu. Aquestes accions, a més, estan en línia amb el projecte pel foment de la llengua catalana, que té en marxa Althaia d’acord amb els departaments de Salut i de Política Lingüística de la Generalitat.
