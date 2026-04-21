La pubilla i l'hereu de Manresa promocionen el pubillatge per Sant Jordi i animen a donar sang

Aquest dijous seran a l'Institut Lluís de Peguera i a l'escola La Séquia per assistir a actes lligats a la tradició

De la mà del Banc de Sang, faran campanya per la marató de donació, que arrencarà per la diada

Laia Martínez i Sergi Fargas, actuals pubilla i hereu de Manresa

Gemma Camps

Manresa

La pubilla i l’hereu són dues figures lligades a la tradició que representen Manresa arreu del territori, alhora que participen activament en festes i actes de cultura popular. Un cop finalitzada la Festa de la Llum, on van tenir un paper actiu, es preparen per a una de les jornades més destacades del calendari català: la diada de Sant Jordi.

Aquest dijous 23 d’abril, la Laia Martínez Alberola i el Sergi Fargas Bacardit, pubilla i hereu de Manresa 2026, assistiran a actes de proclamació en centres educatius. Al matí seran presents a l’Institut Lluís de Peguera, i a la tarda participaran en la proclamació de la pubillona i l’hereuó de l’escola La Séquia. Les dues iniciatives formen part d’un projecte per donar a conèixer el pubillatge en els centres educatius.

La marató de donació de sang s'allarga

Aquest any es dona continuïtat a la ja tradicional marató de donació de sang, una col·laboració iniciada fa quatre anys pel pubillatge amb el Banc de Sang de Manresa. Enguany, però, la campanya s’allarga i no es limita a un sol dia: tindrà lloc durant tota una setmana a partir del 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi.

Aquesta iniciativa, impulsada per la pubilla i l’hereu de l’any 2022 i continuada pels seus successors, té com a objectiu conscienciar la població sobre la importància de donar sang i fomentar la participació ciutadana.

Durant la diada de Sant Jordi, la pubilla i l’hereu seran presents al centre de la ciutat per informar sobre el procés de donació, resoldre dubtes i explicar com aquest gest pot salvar vides. La donació de sang es podrà realitzar a l’Hospital Sant Joan de Déu, on hi ha la seu fixa del Banc de Sang, en l'horari habitual: dilluns, dimecres i dijous, de 9 del matí a 8 del vespre, i dimarts, de 3 de la tarda a 8 del vespre.

Ho organitzen la Comissió del Pubillatge de Manresa de l'Agrupació Cultural del Bages.

RRSS WhatsAppCopiar URL
