Segon dia de cues a la plaça Major de Manresa per la regularització d'immigrants
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, va admetre que ha faltat coordinació amb els ajuntaments
Per segon dia consecutiu, l'Ajuntament de Manresa ha obert portes amb una cua que travessava tota la plaça Major. El dispositiu que va posar en marxa ahir el consistori no ha desdit els sol·licitants que han tornat a presentar-se des de primera hora per aconseguir un tiquet que els garanteixi poder fer els papers que necessiten per a la regularització.
Aquest cop, com el primer dia, també s'han viscut alguns moments de tensió per intentar entrar abans que els altres. Per això també hi havia més desplegament de policia local. A dos quarts d'onze, la cua seguia estan ben present.
En el primer dia, segons va reconèixer el consistori, es van atendre 117 peticions, i es va ampliar horaris d'atenció al públic. L'Ajuntament de Manresa va centralitzar el procediment en un registre únic. D'aquesta manera, tots els documents que s'hagin de sol·licitar als diferents serveis municipals per adjuntar a l'expedient de regularització es podran gestionar des d'aquest mateix punt, evitant desplaçaments innecessaris i agilitzant la resolució.
L'organització de les atencions es farà a través d'un sistema de cites diàries. Per tal d'ordenar l'afluència de persones, les cites es començaran a repartir presencialment a partir de les 8.15 h del matí. Es lliurarà una única cita per persona o unitat familiar. En aquest sentit, es remarca que cada dia es donaran únicament les cites que l'equip tècnic pugui assumir durant aquella mateixa jornada. Un cop s'hagin exhaurit els torns del dia, no se'n donaran de nous fins a l'endemà al matí.
La regidora Montserrat Clotet, així com altres alcaldes i regidors de Catalunya, van criticar que l'Estat no els havia informat del que els esperava. En aquest sentit, en la roda de premsa que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, va fer dilluns a la tarda per valorar el procés, també va admetre que ha faltat coordinació amb els ajuntaments i les entitats del tercer sector i va qualificar de “normals” les llargues cues registrades en algunes localitats, com Manresa, però també l’Hospitalet de Llobregat o Salt.
“Rebre l’informe que va elaborar el reial decret, aprovar-lo al Consell de Ministres i posar-lo en vigor en molt poc temps ha fet que no hàgim pogut tenir tots els dies que hauríem volgut per a aquesta coordinació”, va explicar Prieto, que ha insistit que s’estan esforçant per intensificar aquesta feina conjunta i ha remarcat que “totes les persones que hi tinguin dret podran fer els tràmits per regularitzar la seva situació abans del 30 de juny”.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa
- L'advocat acusat de falsificar informes mèdics a Manresa i Berga accepta una condemna de dos anys de presó i 180.000 euros de multa
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina