UManresa edita un llibre que recrea lesions per fer pràctiques de salut amb seguretat
La tècnica, anomenada moulage, és un recurs pedagògic clau en simulació clínica
Jordi Morros/Regió7
Recrear amb maquillatge i determinats materials específics tot tipus de ferides, lesions, cremades, canvis fisiològics, detalls que poden revelar que es pateix alguna malaltia i fins i tot fluids corporals. Es tracta d’una tècnica que s’anomena moulage i que s’utilitza per dur a terme pràctiques de simulació en l’àmbit de la salut. Es porta a terme, per exemple, a UManresa-Fundació Universitària del Bages, on la simulació és un dels trets identitaris de la institució universitària.
Amb aquesta tècnica s’aconsegueixen escenaris de simulació extremadament realistes, amb la qual cosa es millora la implicació dels participants i facilita la pràctica de competències clíniques i comunicatives en un entorn segur.
Fruit d'aquesta expertesa, UManresa acaba de publicar la primera edició del manual Moulage para simulación clínica, una obra pràctica i innovadora que recull 43 propostes per recrear les esmentades lesions, alteracions fisiològiques o signes clínics amb el màxim realisme.
El llibre, escrit per Berta Sánchez Ruiz, tècnica del Centre de Simulació d'UManresa, compta amb la col·laboració d’un equip multidisciplinari d’experts en salut i educació vinculats al centre i a la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient: Katherina M. Faundez Inostroza, Carmen Gomar Sancho, Fran Pérez Martínez, Griselda González Caminal, Aida Camps Gómez, Anna González Fernández i Lidia Aguilera Novella.
La directora de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient, Carmen Gomar, destaca en el pròleg del llibre que aquest manual és el resultat de l’experiència acumulada en el disseny d’escenaris clínics realistes.
Les tècniques descrites són fruit de múltiples proves i millores en activitats de simulació que es realitzen al centre, amb l’objectiu d’oferir solucions creatives, segures i de baix cost.
Per la seva banda, l’autora Berta Sánchez subratlla que la simulació clínica és una estratègia pedagògica clau per a la formació en ciències de la salut, ja que permet entrenar competències tècniques i no tècniques en entorns segurs. El moulage és essencial per aconseguir la màxima fidelitat física i emocional en els escenaris, afavorint un aprenentatge significatiu i la transferència a la pràctica real.
El manual aporta instruccions detallades pas a pas per a cada proposta, materials accessibles i econòmics amb referències de preu orientatives i solucions creatives i segures per a centres educatius i professionals que volen millorar la qualitat de les seves simulacions.
El que costa cada moulage
Com a curiositat, el llibre inclou el cost aproximat de cada moulage: des d’opcions molt assequibles, com una recreació d’hematoma per uns 7 euros, fins a propostes més complexes, com una traqueostomia pediàtrica, que pot arribar als 90 euros. Aquesta informació permet planificar escenaris amb realisme sense comprometre el pressupost.
El manual inclou instruccions pas a pas per a la recreació de fluids corporals com sang coagulada, orina hematúrica o vòmit biliós, lesions cutànies com hematomes, cremades i cicatrius quirúrgiques, canvis d’aparença física com obesitat, embaràs o necrosi, així com casos clínics complexos com agressions sexuals o politraumatismes i simulació de procediments com la traqueostomia pediàtrica o la transfusió d’hemoderivats. Es tracta d’una obra que combina rigor tècnic amb creativitat per donar resposta a les necessitats formatives dels professionals de la salut.
Eina útil i pràctica per a la formació en salut
Segons UManresa, aquesta publicació és una eina imprescindible per a professionals i tècnics de simulació clínica que busquen millorar la fidelitat física dels escenaris, per a docents universitaris i formadors en ciències de la salut que volen enriquir les seves pràctiques amb recursos innovadors, per a centres sanitaris i acadèmics interessats a incorporar simulació realista en la formació continuada i per a estudiants de graus i màsters en salut que participen en activitats de simulació i volen conèixer les tècniques que hi ha al darrere.
