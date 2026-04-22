Aloy confia trobar finançament per fer front al sobrecost de fer un pavelló nou al Congost
L’alcalde respon Fem, que assegura que l’equipament podria costar 30 milions en lloc de 20 si es reformés l'actual
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha qualificat d’incoherent el relat del grup municipal Fem Manresa, que ha alertat que la construcció d’un nou pavelló al Congost sortirà més car que reformar el nou, i que això podria hipotecar la ciutat.
Aloy ha afirmat que "és evident" que un pavelló nou és més car que reformar l'actual, i ha recordat que Fem Manresa va defensar fa temps la construcció d’un pavelló nou pel Bàsquet Manresa. Aleshores "ja vam dir que eren molts diners». En canvi, ara que s’ha pres la decisió de tirar endavant el projecte «diu que costarà molt. Governar és prendre decisions», ha declarat Aloy. Ha afirmat que buscaran més finançament extern per fer front al projecte.
Aloy ha assegurat que l’ha sorprès el comunicat que ha fet públic Fem «perquè nosaltres ja fa temps que diem que és evident que el pavelló nou té un cost bastant superior que reformar i millorar l’actual». Fem parla de 30 milions d’euros. Segons Aloy, "si intervenim en 13.000 metres quadrats, l'IVA, redactar el projecte i les obres d'urbanització de l'entorn on ha d’anar", que és l’aparcament que hi ha just al costat de l’actual Nou Congost, "podrien ser ben bé 30 milions. Reformar un pavelló que ja tens és més econòmic que començar de zero".
«Necessitem o no el nou pavelló?», s’ha demanat Aloy. «Si el necessitem, val aquests diners, i el que hem de fer és trobar més finançament, però no podem esperar eternament perquè si no, no faríem mai res». Ha precisat que si «la CUP tingués responsabilitats, hauria de prendre una decisió», també.
En canvi, la CUP-Fem Manresa tem que l’Ajuntament hagi d’acabar posant-hi 15 milions, 10 més del que preveia inicialment. Una xifra que, diu, suposaria hipotecar econòmicament la ciutat. Es calcula que reformar l’actual pavelló tindria un cost de 20 milions que assumirien Generalitat, Diputació de Barcelona, govern central i Ajuntament amb cinc milions cadascun.
Aloy ha respost als temors de la CUP afirmant que «treballarem per ampliar aquestes aportacions i que la part que li toca a l’Ajuntament no sigui tan alta». Ha continuat dient que el govern sempre s’ha "arremangat" per trobar finançament extern, i ha posat com a exemple la Fàbrica Nova.
Aloy ha recordat que la reforma de l’actual pavelló del Bàsquet Manresa, la primera opció del govern, es va desestimar després d’estudiar-ho a fons. «Hem canviat d’estratègia en el moment que hem tingut tota la informació», ha dit, com les afectacions que suposaria pels clubs que entrenen i juguen al Nou Congost.
Ha manifestat que un pavelló nou «costarà més diners, segur, però amb dos pavellons podrem resoldre el dèficit de manca d’equipaments per l’esport base. El Nou Congost el podrem destinar a clubs de la ciutat, que és el que ens reclamen».
