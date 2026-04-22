Sant Jordi
El CAE publica per Sant Jordi un dossier per promoure el joc com a eina de transformació social
“Aprendre jugant. Jocs de taula educatius” explica com incorporar el joc com a recurs d’aprenentatge i dinamització en diferents contextos educatius i comunitaris
El manual pràctic de l'entitat manresana es podrà trobar en l'apartat de publicacions de la seva pàgina web
Regió7/G.C.
Coincidint amb la diada de Sant Jordi, el CAE presenta el dossier Aprendre jugant. Jocs de taula educatius, una proposta que posa el focus en el valor de l’aprenentatge, el joc i la cultura com a motors de transformació social. Es podrà trobar entre avui i demà a l'apartat de publicacions de la pàgina web de l'entitat de Manresa.
El dossier neix amb la voluntat d’oferir una mirada clara, pràctica i aplicada sobre com podem aprendre a través dels jocs de taula. A partir de l’experiència de persones professionals i voluntàries vinculades al món lúdic i educatiu, el CAE ha creat una eina útil per incorporar el joc com a recurs d’aprenentatge i dinamització en diferents contextos educatius i comunitaris.
La publicació s’adreça a persones monitores de lleure o dinamitzadores, equips d’educació no formal, docents i, en general, a qualsevol persona que treballi amb grups i vulgui fer del joc una eina educativa amb sentit.
Dues parts complementàries
El contingut del dossier s’estructura en dues parts complementàries. D’una banda, s’hi exposen els fonaments educatius dels jocs de taula, aprofundint en aspectes com les diferències entre jocs competitius i cooperatius, el paper de la persona dinamitzadora i criteris per escollir jocs en funció dels objectius educatius. De l’altra, inclou un recull pràctic de jocs que permeten treballar competències, valors i aprenentatges diversos, amb orientacions per adaptar-los a diferents realitats.
Amb aquesta proposta, el CAE vol contribuir a reforçar el paper del joc com una eina pedagògica accessible, significativa i transformadora, capaç de generar aprenentatges i alhora enfortir vincles comunitaris.
Descobrir l'impacte social del joc
El dossier neix com a complement pedagògic al Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya, amb el suport del departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, i ha estat elaborat per Oriol Casanova Ponce, tècnic de projectes d’Ocell de Foc del CAE, amb la col·laboració d’Eva Molina Òrrit, Jordi Lorente Servitja, Mar Quintana Segalà, Marta Avilés Mur, Marta Cruz Baron, Nasi Muncunill Roca i Rosa Porquet Prat.
El CAE convida la ciutadania a descobrir aquest recurs i, sobretot, a posar-lo en pràctica: jugar, compartir i aprendre en comunitat. En una diada com Sant Jordi, que combina cultura i convivència, la proposta vol anar més enllà de la lectura i reivindicar el joc com una eina educativa amb impacte social.
