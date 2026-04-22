El Casal de les Escodines i el centre cívic Selves i Carner estrenen programació
Hi ha una àmplia varietat de tallers com per exemple com fer un arbre genealògic o sobre IA
Regió7
Una àmplia varietat de cursos, tallers i exposicions per dinamitzar la vida sociocultural conformen la nova programació d’activitats dels centres cívics del Casal de les Escodines i també el Selves i Carner.
L’ha presentat l’Ajuntament de Manresa, i es desenvoluparan entre aquest abril i el juny vinent. S’ha posat un èmfasi especial en la innovació tecnològica, la creativitat i el benestar personal.
Dins l'apartat de noves propostes, el Casal de les Escodines incorpora un taller d'intel·ligència artificial des del mòbil personal i aposta per la memòria i la creativitat amb el monogràfic ‘Fem l’arbre genealògic familiar’ i un ‘Taller d'art floral i jardineria casolana. Per la seva banda, el Centre Cívic Selves i Carner inicia el taller de dansa “Vibra i mou” i un de ceràmica per elaborar utensilis per esmorzar.
A més a més de les novetats, es mantenen les activitats estables en l’àmbit de la salut amb sessions de ioga, taitxí, gimnàstica de manteniment i txi-kung, entre altres. En el camp de la cultura i l’expressió artística, destaquen les activitats de teatre, cant coral, ball de bot i espais creatius d'escriptura i cinema. Finalment, en formació s’ofereixen idiomes, alfabetització i aules de reforç escolar per a primària i secundària.
Exposicions i esdeveniments especials
L’agenda cultural es completarà amb diverses mostres. Al centre cívic Selves i Carner es podran visitar exposicions com ‘Dones davant la guerra’ de Creu Roja; ‘La meva escola’ amb imatges d’un concurs de dibuix infantil organitzat per l’Associació de Veïns de la barriada Saldes-Plaça Catalunya; i una mostra de brodat japonès sashiko.
Al Casal de les Escodines, s’hi podrà veure l'exposició fotogràfica ‘Retrats de Benín’ de Pep Moyano fins a finals d’abril; ‘Les nostres arrels’, amb obres de l’alumnat de L’Atelier d’Espai per Art, i una mostra de peces elaborades al taller de treballs manuals.
Un dels moments centrals de la programació serà la jornada de portes obertes del centre cívic Selves i Carner, organitzada pel grup motor de l’equipament i que es farà el dissabte 23 de maig d’11 del matí a 1 del migdia, amb activitats gratuïtes per a tots els públics que han preparat les entitats del barri.
Informació i inscripcions
Les activitats del centre cívic Selves i Carner es poden consultar a la web de l’Ajuntament de Manresa, mentre que les inscripcions es poden fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, per correu electrònic a selves@ajmanresa.cat o presencialment a l’equipament, de dilluns a divendres de 4 a 9 del vespre al carrer Bernat Oller, 14-16.
Pel que fa a les activitats del Casal de les Escodines, també es poden consultar es poden a la web municipal. Les inscripcions es poden fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa, per correu electrònic a casalescodines@ajmanresa.cat, o al mateix casal, al carrer Sant Bartomeu, 50, de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 4 a 2/4 de 9, i els dissabtes de 10 a 2 del migdia.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús