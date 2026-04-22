Dinou autors locals participen al Casino en la Revetlla de Sant Jordi a Manresa
Consulta el llistat dels escriptors i escriptores que signaran al Casino edicions de les darreres novetats
Regió7
La Biblioteca del Casino de Manresa acull avui (19 hores) la ja tradicional Revetlla de Sant Jordi amb autors locals, que arriba a la catorzena edició. La vetllada oferirà una mostra diversa de la producció literària actual, amb llibres per a públic infantil i juvenil, narrativa per a adults, així com poesia. Els assistents tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà els autors i descobrir les novetats editorials.
D’infantil i juvenil participaran Pep Molist (L’abecedari de la Mel i en Bru), Beatrice Nyffenegger i Roser Rojas (El viatge d’en Sergi), Úrsula Cator (Quan es pon el sol) i M. Josep Rosanas (L’últim vol). De narrativa, Jordi Santasusagna (Toquen a matar), Irene Rubio (Seràs la vall), Miracle Sala (El meu biquini verd), el col·lectiu Lola Palau a través d’Imma Cortina (Cròniques de la veritat prohibida), Josep Cuello (El noi de Castellgalí), Narcís Lupón (Einstein a Barcelona), Antoni Fernàndez (Lo Pep de Sanaüja), Jaume Grandia (Relats de crims al Bages, segles XIX i XX) i Joan Company (Els 10 manaments). I quant a poesia, Eva Ortega (Clavells, digueu), Alba Badal (El tacte d’un hivern), Olga Molina (Cercle de foc), Iris Hinojosa (Placenta) i Sònia Moya (Dir el monstre i Llera).
