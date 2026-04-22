Dinou autors locals participen al Casino en la Revetlla de Sant Jordi a Manresa

Consulta el llistat dels escriptors i escriptores que signaran al Casino edicions de les darreres novetats

Pep Molist i Llorenç Capdevila signant en l'anterior Revetlla / | ARXIU/OSCAR BAYONA

La Biblioteca del Casino de Manresa acull avui (19 hores) la ja tradicional Revetlla de Sant Jordi amb autors locals, que arriba a la catorzena edició. La vetllada oferirà una mostra diversa de la producció literària actual, amb llibres per a públic infantil i juvenil, narrativa per a adults, així com poesia. Els assistents tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà els autors i descobrir les novetats editorials.

D’infantil i juvenil participaran Pep Molist (L’abecedari de la Mel i en Bru), Beatrice Nyffenegger i Roser Rojas (El viatge d’en Sergi), Úrsula Cator (Quan es pon el sol) i M. Josep Rosanas (L’últim vol). De narrativa, Jordi Santasusagna (Toquen a matar), Irene Rubio (Seràs la vall), Miracle Sala (El meu biquini verd), el col·lectiu Lola Palau a través d’Imma Cortina (Cròniques de la veritat prohibida), Josep Cuello (El noi de Castellgalí), Narcís Lupón (Einstein a Barcelona), Antoni Fernàndez (Lo Pep de Sanaüja), Jaume Grandia (Relats de crims al Bages, segles XIX i XX) i Joan Company (Els 10 manaments). I quant a poesia, Eva Ortega (Clavells, digueu), Alba Badal (El tacte d’un hivern), Olga Molina (Cercle de foc), Iris Hinojosa (Placenta) i Sònia Moya (Dir el monstre i Llera).

Fem Manresa alerta que fer un pavelló nou pot passar de costar 20 a 30 milions i que l'Ajuntament n'assumeixi 15

Patriotes sense pàtria

La curiosa crida del base del Baxi Obasohan a les xarxes: "On puc comprar un gran ram de roses per Sant Jordi a Manresa?"

La Torre Nova de la Colònia Pons ja llueix la lluerna restaurada

Ísmael Hadirassou, va arribar en pastera i viu a Manresa: "La regularització és la salvació"

Condemnat un ancià de 81 anys per abusos sexuals a les seves dues netes a Palma

La igualadina Maria Gregori inaugura aquest dimecres una exposició a Manresa sobre el món vegetal

Ni 8 ni 7 hores: la ciència descobreix quantes hores hem de treballar per no ser infeliços
