Fem Manresa alerta que fer un pavelló nou pot passar de costar 20 a 30 milions i que l'Ajuntament n'assumeixi 15
El grup municipal que, recorda, va ser el primer a defensar la construcció del nou equipament, planteja dubtes sobre com es finançarà i afirma que "no podem hipotecar la ciutat"
Avisa del perill que el consistori acabi pagant el triple del previst, atès que "els 20 inicials s’haguessin assumit a parts iguals per la Generalitat, la Diputació, el govern espanyol i l’Ajuntament” i "això s’ha difuminat"
Regió7/Gemma Camps
Tot i que, recorda, va ser el primer grup municipal que va defensar construir un nou pavelló que complís amb les necessitats del Bàsquet Manresa, la CUP-Fem Manresa no es va adherir a la declaració de compromís amb aquest equipament aprovada en l’últim ple municipal i ho ha volgut argumentar. “No volem assumir compromisos sense tenir més informació sobre com es concretaran i, per tant, sense saber què implicaran per Manresa i per a la gent treballadora”, apunta, alhora que fa notar que el cost del nou equipament podria arribar als 15 milions d'euros, que és el triple del que es preveia destinar-hi al començament. "No podem hipotecar la ciutat", fa notar la candidatura.
Segons la CUP-Fem Manresa, amb el canvi de rumb de l’Ajuntament -que ha passat d’apostar per la reforma i ampliació de l’actual Nou Congost a optar per la construcció d’un nou equipament-, "han augmentat els dubtes sobre d’on provindrà el finançament de l’obra, i queda oberta la possibilitat que el consistori hi acabi destinant fins a 15 milions. Una inversió molt alta que l’Ajuntament no ha destinat mai cap altre projecte, i que, alerta, suposaria hipotecar econòmicament la ciutat de cara al futur.
Suport a fer un nou pavelló
Manté el suport a la demanda d’un nou equipament que compleixi amb les necessitats del Bàsquet Manresa i que permeti acollir altres esdeveniments esportius, culturals i socials. “El gener del 2025, quan s’estava posant sobre la taula la reforma i ampliació del Nou Congost, vam ser el primer grup municipal a apostar per la construcció d’un nou pavelló, amb el vot en contra de tots els altres partits”, recorda. “Enteníem que, pel conjunt de Manresa, seria més positiu destinar la despesa prevista -que previsiblement augmentaria- a crear un nou espai esportiu a la ciutat, que utilitzés prioritàriament el Bàsquet Manresa i que permetés que altres clubs de la ciutat poguessin disposar de l’actual Nou Congost”. Així, es donaria resposta a les demandes d’entitats com el Club Patí Manresa, el Manresa Futbol Sala i el Club Patinatge Artístic Manresa, que fa anys que denuncien la falta d’espai per a desenvolupar la seva activitat".
La "poca claredat", "motiu de pes"
Dit això, afegeix que, tot i compartir la necessitat d’un nou pavelló, la "poca claredat" sobre la font de finançament per l’obra "ha estat el motiu de pes" que ha fet que la CUP-Fem Manresa no s’adherís a l’última declaració institucional. “Segons les informacions de les quals disposem, la inversió necessària per al nou equipament arribaria als 30 milions d’euros, 10 milions més que la quantitat prevista per a la reforma del Nou Congost”, explica la candidatura. “Pel que tenim entès, els 20 milions inicials s’haguessin assumit a parts iguals per part de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el govern espanyol i l’Ajuntament de Manresa”. Ara, amb l’important increment de costos, "això s’ha difuminat", i no queda clar d’on provindrien els 10 milions extres, quedant oberta la possibilitat que el consistori hi acabi destinant 15 milions.
“L’Ajuntament no ha destinat mai una xifra tan elevada a cap projecte de ciutat, i fer aquesta despesa suposaria hipotecar econòmicament la ciutat de cara al futur, sense cap retorn econòmic rellevant per les arques públiques, ni tampoc una millora important de les condicions de vida de la majoria”, avisa. “Això, especialment en un moment d’eixamplament de la desigualtat, d’augment del cost de la vida, de crisi d’habitatge i de saturació dels serveis públics, no ens ho podem permetre. Cal garantir que l’Ajuntament disposi de finançament, que ara mateix ja és insuficient, per afrontar les necessitats quotidianes dels manresans i manresanes”.
Per tot plegat, manifesta que continuaran amatents a com avança el projecte de nou pavelló, i treballant per assegurar la compatibilitat d’aquest amb el benestar del conjunt de la ciutat.
