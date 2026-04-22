Firmes de llibres per Sant Jordi a Sant Fruitós de Bages: qui, quan i on seran?

Consulta tots els autors locals que seran a la capital del Bages aquest 23 d'abril

Diversos llibres en una llibreria / Eli Don

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsa per primera vegada una iniciativa per donar visibilitat i posar en valor els escriptors i il·lustradors locals en el marc de la Diada de Sant Jordi. Durant el matí, diferents autors i autores santfruitosencs signaran els seus llibres en una parada conjunta, situada a la carretera de Vic, a l’alçada de la plaça Onze de Setembre.

A la parada hi haurà llibres editats per l’Ajuntament com els de la col·lecció de contes de Sala i Ricardis, el llibre de la Festa de l'Arròs, el llibre 100 anys del futbol a Sant Fruitós de Bages, entre altres llibres d'història local.

A continuació, fem un recopilatori de tots els autors que signaran:

Notícies relacionades

  • De 10.00 a 13.00 h – Narcís Lupón Sala, Einstein a Barcelona (2026)
  • De 10.00 a 11.00 h – Clara Oliveres Peig, il·lustradora del conte Sala i Ricardis i el drac de Sant Fruitós (2022), muralista i il·lustradora dels premis Montpetit.
  • De 10.00 a 11.00 h – Marta Genís Martínez, il·lustradora de dos contes de Sala i Ricardis i il·lustradora dels Fruitons
  • De 11.00 a 13.00 h – Jaume Grandia Cortina, escriptor de llibres d’història local, relats i assaig. Últim títol: Relats de crims al Bages (2025)
  • De 11.00 a 12.00 h – Rosa Camprubí Miró, autora de 18 contes de la col·lecció Sala i Ricardis
  • De 12.00 a 13.00 h – Josep Maria Esquius Prat, Sant Benet de Bages: patrimoni, història i cultura

  1. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  2. Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
  3. Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
  4. Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
  5. Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
  6. El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
  7. Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
  8. Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre

