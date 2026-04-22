Firmes de llibres per Sant Jordi a Manresa: qui, quan i on seran?
Consulta tots els autors locals que seran a la capital del Bages aquest 23 d'abril
Regió7
Manresa
Com cada any, Manresa ha convidat diversos autors locals a compartir amb els lectors el dia del llibre. Per fer-ho, a la parada de la Parcir, la parada de l'Abacus..... hi haurà firma de llibres al llarg de tota la jornada.
A continuació, fem un recopilatori de totes:
A la parada de Parcir
D'11:00 a 14:00h:
- M. Josep Rosanas: "L'últim vol"
- Aina Cano: "Pregúntale al invierno"
- Jordi Santasusana: "Toquen a matar"
- Eduardo Naya: "El buen inglés"
- Vicenç Furió: "La boia"
De 16:00 a 20:00 hores:
- Delfí Vilaseca: "Fin: Tu corres, tots correm"
- Irene Solanich: "Paraules de mort"
- Narcís Lupon: "Einstein a Barcelona"
- Maribel Vila: "Quiet, vine, seu"
- Laia Codina i Noemí Galera: "El secret de les flors de Bach"
- Marc Bernadich: "Model DO"
- Galdric Sala i Teresa Montsech: "El misteriós origen del guix lunar"
A la parada de l'Abacus
D'11:00 a 12:00h:
- Coaner Codina "Llibres del Talp"
- Jessica Haldon "La Bruna salta muntanyes"
De 12:00 a 13:00h:
- Alba Badal "El tacte d´un hivern"
- Albert Blaya "Univers Lamine"
De 13:00 a 14:00h:
- Irene Solanich "Paraules de mort"
- Eva Bach "Disbarats emocionals"
De 17:00 a 18:00h:
- Pep Molist "L'abecedari de la Mel i en Bru"
- Estefania Santacreu i Anna Villegas "L´aventura de la gota Antonia"
De 18:00 a 19:00h:
- Llorenç Capdevila "El Jim i la Janis"
- Xènia Valencia "Para y repara"
De 19:00 a 20:00h:
- Pau Brunet "Manrússia"
- Maribel Vila "Quiet, vine, seu"
- Jordi Santasusagna "Toquen a matar"
A la parada de l'editorial Zenobita
A partir de les 12:00 h:
- Manel Justícia: "L’embolic de les festes"
- Francesc Comas: "Manresa, espais perduts 2"
A partir de les 18:
- Francesc Comas: "Manresa, espais perduts 2"
