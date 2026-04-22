Una furgoneta perd el control i topa contra un fanal a la zona dels Trullols de Manresa
Els tres ocupants del vehicle van ser traslladats a l'Hospital de Manresa en estat lleu
Manresa
Dimarts a la nit una furgoneta va patir un accident a Manresa. El succés va tenir lloc a les 22.08 hores, al carrer Agustí Coll, situat a la zona dels Trullols. Segons informen els Bombers de la Generalitat, el vehicle va perdre el control, sortint de la via i es va accidentar contra un fanal, requerint la intervenció de dues dotacions del cos d'emergències.
Al vehicle hi anaven tres persones que van resultar ferides i van ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que les va traslladar a l'hospital de Manresa en estat lleu.
