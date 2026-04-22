Ísmael Hadirassou, va arribar en pastera i viu a Manresa: "La regularització és la salvació"

El jove marroquí no pot sortir de l'Estat per visitar la seva família per por a ser interceptar en el viatge de tornada

Per a l'Ísmael Hadirassou, obtenir la regularització seria una salvació / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

L’Ísmael Hadirassou va néixer al Marroc fa 27 anys, i per a ell poder obtenir la regularització a l’Estat espanyol "és la salvació". Aquest dimecres ha estat el primer a entrar al Palau Firal per a demanar una cita prèvia que li permetés obtenir els documents que li falten per a tirar endavant el procés. Ha dormit a la porta de l’edifici, amb una cadireta de càmping i una petita motxilla. Però ja és la segona nit que dorm al ras: la de dilluns a dimarts ho va fer a la plaça de l’Ajuntament de Manresa "i, tot i això, no vaig aconseguir que em donessin hora".

/ Edu Font

Hadirassou va arribar a Europa en pastera, en un llarg camí de gairebé tres dies, entre buscar-la, fer cua i la travessa "i 3.000 euros. Vam sortir de Nador i vam arribar a Motril. Va ser molt dur, molt perillós, però volia venir aquí a treballar i a buscar-me la vida". A Motril hi havia "la Creu Roja que ens va ajudar".

D’això fa uns cinc anys, la majoria dels quals a l’Estat espanyol, encara que "també vaig estar un any a França". De fet, va venir "directe de Motril a Manresa, perquè tinc una germana aquí".

Aquest temps ha "estat dur. Fa cinc anys que no veig a la meva mare". En Hadirassou, com molts altres immigrants sense papers, es troben que no poden veure a la seva família. No s’atreveixen a sortir d’Europa, però haurien de tornar a entrar il·legalment i podrien ser expulsats, i és un risc que no volen córrer.

Un cop instal·lat, la vida tampoc ha estat fàcil, amb "treballs precaris sempre, a vegades de dos o tres dies, i sempre en negre. Treballs dolents, i viure així no és senzill ni agradable".

Ara, si la regularització s’acaba materialitzant, per a ell serà la "salvació. Vull estudiar català i castellà, podré buscar un treball amb papers. Moltes gràcies, Espanya per la regla!".

