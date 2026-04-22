Ísmael Hadirassou, va arribar en pastera i viu a Manresa: "La regularització és la salvació"
El jove marroquí no pot sortir de l'Estat per visitar la seva família per por a ser interceptar en el viatge de tornada
L’Ísmael Hadirassou va néixer al Marroc fa 27 anys, i per a ell poder obtenir la regularització a l’Estat espanyol "és la salvació". Aquest dimecres ha estat el primer a entrar al Palau Firal per a demanar una cita prèvia que li permetés obtenir els documents que li falten per a tirar endavant el procés. Ha dormit a la porta de l’edifici, amb una cadireta de càmping i una petita motxilla. Però ja és la segona nit que dorm al ras: la de dilluns a dimarts ho va fer a la plaça de l’Ajuntament de Manresa "i, tot i això, no vaig aconseguir que em donessin hora".
Hadirassou va arribar a Europa en pastera, en un llarg camí de gairebé tres dies, entre buscar-la, fer cua i la travessa "i 3.000 euros. Vam sortir de Nador i vam arribar a Motril. Va ser molt dur, molt perillós, però volia venir aquí a treballar i a buscar-me la vida". A Motril hi havia "la Creu Roja que ens va ajudar".
D’això fa uns cinc anys, la majoria dels quals a l’Estat espanyol, encara que "també vaig estar un any a França". De fet, va venir "directe de Motril a Manresa, perquè tinc una germana aquí".
Aquest temps ha "estat dur. Fa cinc anys que no veig a la meva mare". En Hadirassou, com molts altres immigrants sense papers, es troben que no poden veure a la seva família. No s’atreveixen a sortir d’Europa, però haurien de tornar a entrar il·legalment i podrien ser expulsats, i és un risc que no volen córrer.
Un cop instal·lat, la vida tampoc ha estat fàcil, amb "treballs precaris sempre, a vegades de dos o tres dies, i sempre en negre. Treballs dolents, i viure així no és senzill ni agradable".
Ara, si la regularització s’acaba materialitzant, per a ell serà la "salvació. Vull estudiar català i castellà, podré buscar un treball amb papers. Moltes gràcies, Espanya per la regla!".
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús