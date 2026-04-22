Manresa porta sis mesos sense acceptar l’obra feta al pont estret de Sant Francesc
L’Ajuntament encara no ha assumit la titularitat de la infraestructura per deficiències en la intervenció de la Generalitat
L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem de l’Ajuntament Manresa porta 6 mesos sense acceptar les obres realitzades per la Generalitat al pont de Sant Francesc.
Si primer el problema era que estava pendent «la recol·locació de les barreres de protecció de manera que s’eviti el fregament dels autobusos i camions», segons va explicar l'Ajuntament, un cop s’han desplaçat 12 centímetres per banda, encara no s’ha donat el vistiplau a les actuacions i, conseqüentment, no s’ha acceptat la titularitat de la infraestructura perquè «encara falta algun serrell», com el «desplaçament de la barrera a la corba cap al Xup».
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, va visitar divendres passat el pont de Sant Francesc acompanyada per l’alcalde Marc Aloy i els tinents d’alcalde Anjo Valentí i Joan Vila. La visita es va fer després de finalitzar-se els treballs de rehabilitació, que han consistit en l’eixamplament i millora de l’estructura, segons explicava el govern municipal en la xarxa social X.
Un milió i mig d'euros
El Departament de Territori va licitar per un import d’1,5 milions les obres de millora del pont de Sant Francesc, situat a la C-37z, a Manresa. L’octubre de l’any passat es van donar per finalitzades les obres de rehabilitació del pont sobre el riu Cardener que connecta el nucli urbà amb la Renfe i el barri del Xup, i l’Ajuntament va advertir que el resultat generava dificultats per utilitzar la infraestructura tant a autobusos com a camions i que no es faria la recepció de l’obra fins que les observacions fossin tingudes en consideració.
Subscriu-te per seguir llegint
