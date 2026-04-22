Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim de la BaellsSant Jordi 2026Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsAtropellament a AviàRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Mor als 84 anys Montserrat Margarit, pionera del feminisme a Manresa i a la comarca

Nascuda a Barcelona el 1941 i establerta a la capital del Bages quan tenia 20 anys, ha finat a causa d'un atac de cor

La seva vida ha estat marcada pel seu esperit combatiu a favor de la dona tant des del treball social com de l'activisme polític

La vetlla es farà aquest divendres al mati i el funeral divendres tarda en una hora encara per determinar

Montserrat Margarit el novembre del 2023, pocs dies abans de rebre el Premi Bages de Cultura / Arxiu/Eduard Vega

Gemma Camps

Manresa

Manresa ha perdut un referent en la lluita feminista. En temps en què alçar la veu podia comportar molts més riscos que ara, Montserrat Margarit Castells va obrir camí en la defensa de les dones. Una defensa que no va abandonar mai. Guanyadora del 41è Premi Bages de Cultura el 2023 que atorga Òmnium Bages-Moianès, va néixer a Barcelona el 20 de setembre de 1941 i es va instal·lar a Manresa quan tenia 20 anys. La vetlla es farà aquest divendres al mati i el funeral divendres tarda en una hora encara per determinar

Membre de la Xarxa Feminista de Catalunya, va ser la fundadora entre les dècades dels 70 i 80 del moviment feminista a Manresa i a la comarca, i la cofundadora i primera presidenta de l’Associació de Dones del Bages (1978).

Treballadora social

Diplomada en treball social per la Universitat de Barcelona, va treballar en el Servei Municipal de Planificació Familiar de Manresa i en el Programa d’Atenció a la Dona; i va ser tutora de formació permanent de pràctiques d’estudiants de la Diplomatura de Treball Social de l’Escola Universitària de Barcelona, membre de la Junta del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb el càrrec de vicedegana a la delegació de Manresa (1994 a 1998), i membre del Comitè Deontològic del col·legi (2004 a 2007).

Serveis per a les dones

Fa anys que formava part del Consell Municipal de la Dona, que va ajudar a impulsar.  Des del primer ajuntament democràtic de la ciutat va lluitar per dotar les dones de serveis (el que ara seria el SIAD) que incloguessin assessorament sanitari, social, psicològic i legal. De l'esmentada planificació familiar, passant per la llei del divorci, la lluita per treure del Codi Penal l’avortament i fins a aconseguir que l’Ajuntament tingués una regidoria de la dona. També va formar part de l’equip tècnic del primer protocol d’Actuació contra la Violència Domèstica al Bages

Va estar vinculada al món de la cultura des del grup Art Viu.

Actualment, era membre del sindicat de jubilats de CCOO i de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent, on era habitual coincidir-hi en les concentracions.

Notícies relacionades

Margarit deixa un fill, l'Aleix. El 2020 va morir el seu espòs, l'activista social Emili Martínez, que va perdre la vida als 77 anys en un accident de muntanya mentre feia escalada, una de les seves grans passions.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
