El nou dispositiu al Palau Firal arrenca amb cues i històries de nits al ras per aconseguir cita de regularització a Manresa
Després de dos matins de cues eternes i algun aldarull a la plaça Major, el consistori donarà hores al Palau Firal, però els documentas es seguiran tramitant a l'Ajuntament
El primer dia de funcionament del nou dispositiu al Palau Firal de Manresa per repartir cites prèvies del procés de regularització de migrants ha tornat a evidenciar la gran demanda existent. Des de primera hora del matí, desenes de persones s’han concentrat a l’exterior de l’equipament per intentar aconseguir un tiquet, repetint-se així les llargues cues dels dies anteriors, que van tenir lloc a les immediacions de l'Ajuntament de Manresa.
De fet, el primer de la cua ha passat la nit a les portes del Palau Firal, i és la segona vegada consecutiva que dorm al carrer per intentar obtenir número. La nit anterior ja l’havia passat a la plaça de l’Ajuntament, però no va aconseguir cita.
El canvi d’ubicació, que trasllada l’entrega de cites al Palau Firal (carrer Castelladral, 5), respon a la voluntat del consistori d’ordenar el procés i evitar les aglomeracions viscudes els primers dies. Tot i això, la gran afluència continua marcant l’inici del dispositiu. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha criticat la manera com s’ha desplegat el procés: “És un dispositiu de regularització extraordinària que l’Estat ha traspassat als municipis d’una manera molt improvisada, sense informació ni formació i, malgrat tot, els municipis ens hem hagut d’adaptar”. Aloy ha remarcat que els ajuntaments són “la primera porta a la ciutadania” i que això els ha obligat a ampliar horaris, fer hores extres i habilitar espais més amplis com el Palau Firal per garantir una millor atenció.
L’alcalde també ha destacat la importància del procés, ja que permetrà a moltes persones regularitzar la seva situació administrativa i accedir a drets bàsics com un contracte de treball o la cotització. Amb tot, ha insistit que “es podria haver fet d’una forma més ordenada”.
Segons ha explicat, la manca de previsió ha dificultat molt la gestió: “Fins dijous o divendres de la setmana passada no teníem encara els documents que s’havien de presentar. És molt difícil treballar així, sense poder preveure quina serà la documentació requerida”. En aquest sentit, ha recordat que dilluns es van arribar a concentrar unes 600 persones, amb una cua que arribava fins a la plaça del Carme.
Pel que fa al funcionament del nou dispositiu al Palau Firal, Aloy ha explicat que l’objectiu principal és reduir l’angoixa de no tenir cita: “Al Palau Firal es reparteixen tots els números mentre hi hagi cua, encara que sigui per fer el tràmit d’aquí a dos o tres dies”. Un cop assignada la data i l’hora, les persones s’han de dirigir a les oficines d’atenció ciutadana de la plaça Major (números 1 i 17) per completar la tramitació.
Finalment, l’alcalde s’ha mostrat moderadament optimista i ha assegurat que el consistori espera poder donar resposta a totes les sol·licituds abans del 30 de juny gràcies a l’ampliació d’horaris i de personal, tot i reiterar la necessitat de més recursos i eines per afrontar una situació que, segons ha dit, els municipis són els que estan “entomant els primers cops”.
Com funciona el dispositiu al Palau Firal?
A partir d'aquest dimecres 22 d’abril, l'obtenció de la cita prèvia es farà exclusivament al Palau Firal (carrer Castelladral, 5), de dilluns a divendres de 8.30 h a 15 h. Per fer aquest tràmit, caldrà portar el passaport. En aquest espai del Palau Firal, les persones només hi hauran d'anar per recollir la cita que els assignarà el dia i l'hora per ser atesos. Un cop recollit el tiquet, ja no caldrà fer cap més gestió al Palau Firal. S'hi pot arribar amb transport públic utilitzant la Línia 5 del servei de bus urbà.
