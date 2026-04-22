El ple de Manresa aprova castigar amb multes el racisme immobiliari

L’Ajuntament establirà mecanismes de control i, si és necessari, sancions a les immobiliàries i els particulars que incorrin en pràctiques discriminatòries

En primer terme, el grup de Fem Manresa al darrer plenari de l’Ajuntament / Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

L’Ajuntament de Manresa establirà mecanismes de control i, si escau, sanció a les immobiliàries i els particulars que incorrin en pràctiques discriminatòries. Aquest és un dels punts de la moció aprovada en el darrer ple municipal.

La moció va ser presentada pel grup municipal de Fem Manresa «per al seguiment i compliment dels acords antiracistes en matèria d’habitatge». La moció va ser esmenada pels grups de govern i els punts resultants es van acabar votant i aprovant un a un amb diferents majories. Finalment, la moció amb les esmenes incorporades va tirar endavant amb els vots d’ERC, PSC, Impulsem i Fem. Junts i Vox van votar en contra i el Grup Nacionalista es va abstenir.

Es va desestimar el primer punt de la moció de Fem, que era «reconèixer el compliment insuficient dels acords adoptats en la moció aprovada el juliol de 2020 i instar el govern municipal a retre comptes sobre el seu grau d’execució».

Igualtat de tracte

Un cop rebutjat aquest punt sí es va aprovar que l’actuació contra el racisme immobiliari es portaria a terme «en coordinació amb les administracions competents, en el marc de l’oficina d’igualtat de tracte i no discriminació que el govern té previst posar en marxa com a acció del pla de barris».

Altres acords van ser elaborar i presentar en el termini de sis mesos un informe públic detallat sobre les actuacions realitzades des de 2020 contra la discriminació en l’accés a l’habitatge, incloent-hi dades, resultats i mancances detectades. També, reactivar i dotar de recursos un espai municipal amb participació d’entitats socials, especialment aquelles que treballen en l’àmbit de l’habitatge i l’antiracisme, i altres discriminacions que dificulten l’accés a l’habitatge amb capacitat d’incidència real.

Es reforçarà un protocol municipal específic contra la discriminació en l’accés a l’habitatge que inclogui mecanismes de detecció activa, canals accessibles de denúncia, acompanyament a les víctimes i coordinació per a la imposició de sancions, en el marc de l’oficina d’igualtat de tracte i no discriminació que el govern té previst posar en marxa com a acció del pla de barris.

Es duran a terme campanyes informatives adreçades a la ciutadania i al sector immobiliari sobre els drets en matèria d’habitatge i la prohibició de discriminació per motius d’origen, en el marc de l’oficina d’igualtat de tracte i no discriminació que el govern té previst posar en marxa com a acció del pla de barris. Es vol incorporar una perspectiva antiracista transversal en les polítiques municipals d’habitatge, amb indicadors de seguiment i avaluació.

