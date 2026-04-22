171 parades a Manresa: Sant Jordi de rècord amb mobilització per la llengua
El dia del llibre i la rosa se celebrarà aquest dijous amb novetats a la capital del Bages: de l’estrena d’una manifestació reivindicativa al Vespreig que organitza El Sielu a Valldaura
Gairebé 1.200 de nens i nenes d’educació infantil de quinze escoles de la ciutat assistiran a les sessions de la Llegenda de Sant Jordi que explicaran el Jan i la Júlia al Kursaal
Regió7
171 parades. És el nombre d’estands que participaran aquest dijous en la celebració de Sant Jordi a Manresa. Una xifra «rècord», com explica el consistori, que tindrà com a centre neuràlgic, de nou i com és habitual, el Passeig Pere III i la plaça Sant Domènec. La jornada comptarà amb 105 parades exclusivament de roses, 28 de llibres i 26 que combinaran la venda de llibres i roses, a més dels estands que es dedicaran a productes diversos. El creixement de parades ha anat a l’alça des de fa tres anys: 118 parades el 2023, 140 el 2024 i 158 l’any passat.
Parades professionals
D’aquestes, hi haurà 16 parades reservades i gestionades per la l’UBIC, que s’ubicaran des del carrer de l’arquitecte Oms fins al final de la façana del Kursaal, on se situaran, com en els últims anys, el sector «professional», amb llibreries (Murmuri, Rubiralta, 2 de Piques, Parcir, Sobrerroca, Papasseit, Abacus, Down Town de MOMA), editorials (Farell i Tigre de Paper), floristeries (Viver Serra, Florentium, Rosa de Jericó), i entitats o projectes culturals (Òmnium, el Pou, Ampans o Kids&Us). En altres sectors del mateix Passeig se situaran editorials com Zenobita. La llibreria Poques Paraules tindrà la seva parada a la plaça Clavé; enguany, les firmes dels llibres no tindran un espai conjunt, sinó que es faran en els estands respectius de les llibreries.
Mercat de Lletres
El 13è Mercat de les Lletres, amb les parades de flors, de llibres de segona mà i brocanters s’instal·larà a la plaça Major, la plaça dels Drets i la plaça Sant Miquel, de quarts de 10 del matí a les 8 del vespre, organitzat per l’Associació de Comerciants Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants. Diferents barris de Manresa s’afegiran a la festa organitzant activitats de petit format descentralitzades, com ara mostres d’intercanvi de llibres promogudes per les associacions de veïns. Com a novetat, s’estrenarà una intervenció artística singular: els balcons de la primera planta de la Buresa s’ompliran de roses en un homenatge visual a la tradició de Sant Jordi. La instal·lació ha estat preparada i muntada per Ampans.
Sant Jordi per la llengua
Amb el lema «Llibre, rosa i mani!», Sant Jordi per la Llengua a Manresa ha convocat per a demà una mobilització que començarà a les 7 de la tarda a la Plaça Neus Català. La ciutat s’estrenarà, així, com a seu d’aquesta jornada reivindicativa que l’any passat es va fer pels carrers de Girona i Barcelona i que busca descentralitzar la lluita pel català. Enguany, l’organització ha decidit ampliar l’acció territorial. A banda de Manresa, també es faran manifestacions a Barcelona, Girona, Reus, Tortosa, i Igualada. La convocatòria ha rebut el suport d’una trentena d’entitats civils i socials, com Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua o el Sindicat de Llogateres. El programa inclourà la lectura del manifest unitari, intervencions polítiques breus i l’actuació final de la colla castellera Tirallongues.
Vespreig a Valldaura
També, i com a novetat, El Sielu organitzarà un vespreig a la plaça Valldaura, just davant del local. Tindrà el lema «Quedem a les 20.30 a la plaça Valldaura» i, amb la música de protagonista, es repartiran uns ‘mini’ llibrets al llarg de la tarda.
La Llegenda de Sant Jordi
Aquest dijous, 23 d'abril, diada de Sant Jordi, el pati del Kursaal es tornarà a omplir de nens i nenes que assistiran a les sessions de la Llegenda de Sant Jordi, que explicaran els protagonistes del Servei Educatiu del Kursaal, el Jan i la Júlia. Enguany, l'espectacle es podrà veure en 3 sessions, 9:45h , 10:30 h, 11:20 h del matí, i hi participaran gairebé 1.200 de nens i nenes d’educació infantil (I3, I4 i I5), de les escoles La Renaixença, La Séquia, Serra i Húnter, Sant Ignasi, L’Espill, Pare Algué, Les Bases, Bages, IE Manresa, La Font, Mare de Déu del Pilar, Ave Maria, Muntanya del Drac, Oms i de Prat i FEDAC. En cas de mal temps, l’activitat es traslladarà a l’escenari de la sala gran.
Sant Jordi a l’escola Althaia i a Ampans
Per altra banda, ahir dimarts els germans Jan i Júlia van explicat la llegenda de Sant Jordi a l’Aula Hospitalària Infantil d’Althaia, en una funció solidària als nens i nenes ingressats a la planta de Pediatria, així com als infants que reben tractament sense ingrés. Ja és el tercer any que es porta a terme la iniciativa amb molt bona acollida. Enguany, fins i tot, s’ha fet créixer, i aquest proper divendres 24 d’abril, el Jan i la Júlia explicaran la llegenda de Sant Jordi a un grup de l’escola Jeroni de Moragas de la Fundció Ampans.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús