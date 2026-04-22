Talls de trànsit al polígon del Pont Nou pel muntatge de torres d’alta tensió
Aquest dimecres i dijous no es pot circular entre la rotonda d’enllaç de la C-25 i el carrer Torroella en direcció centre ciutat
Regió7
Aquest dimecres i dijous, en horari laboral, es tallarà el trànsit de vehicles del nou vial d'accés al polígon, entre la rotonda d'enllaç a la C-25 i el carrer Torroella, direcció centre ciutat, ha informat l’Ajuntament de Manresa.
El tall respon als treballs de l’empresa E-Distribución Redes Digitales per muntar torres d’alta tensió. Forma part de les obres d’urbanització del polígon del Pont Nou.
Les afectacions seran les següents:
- Aquest dimecres i dijous, en horari laboral, es tallarà el trànsit de vehicles al nou vial d'accés al polígon. El tram afectat serà entre la rotonda d'enllaç amb la C-25 i el carrer Torroella, en direcció al centre de la ciutat.
- El trànsit de vehicles que surti del polígon en direcció sortida ciutat, cap a l'enllaç amb la C-25, es mantindrà obert.
- L'accés de vehicles al polígon des de la C-25 s’haurà de fer a través de la sortida número 132, la de Manresa-oest, seguint per la carretera de Cardona, el carrer Francesc Moragas, la plaça del Mil·lenari i la carretera de Sant Joan que passa per la zona esportiva del Congost.
