Totes les afectacions de mobilitat per la Diada de Sant Jordi a Manresa
Aquest dijous es reforçarà el servei de bus urbà en les línies L1 Balconada i L2 La Parada
Regió7
Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, el pròxim dijous 23 d’abril s’activarà un dispositiu especial de mobilitat al voltant del Passeig Pere III i la plaça Espanya, operatiu des de les 9.30 h fins a les 21 h. L’objectiu principal d’aquesta mesura és garantir la màxima seguretat dels vianants en una jornada de gran afluència als carrers, facilitar un accés fluid amb transport públic al centre de la ciutat i millorar la circulació general del trànsit.
Pel que fa a les afectacions al trànsit i a la creació d’espais per a vianants, es tancaran a la circulació de vehicles els passos de vianants que connecten les andanes del Passeig Pere III amb la plaça Espanya. D’aquesta manera, el segon i el tercer tram del Passeig Pere III quedaran units amb la plaça Espanya, creant un ampli eix central per al pas exclusiu de persones. En conseqüència, els vehicles que circulin per la plaça Espanya pel costat de l’Institut Lluís de Peguera i l’edifici de Correus no podran accedir al Passeig Pere III pel costat del carrer Canyelles.
A més, s’invertirà el sentit de circulació del lateral del Passeig Pere III, en el tram comprès entre el carrer Canyelles i la plaça Espanya, així com el sentit del tram del carrer Canyelles situat entre el pàrquing de La Farola i el lateral del Passeig Pere III. Com a ruta alternativa, els vehicles que circulin pel carrer Circumval·lació podran accedir al carrer Canyelles per dirigir-se al pàrquing de La Farola o incorporar-se al Passeig Pere III per continuar la seva marxa en direcció a la plaça Bonavista.
Més servei de bus urbà
D’altra banda, amb la voluntat de fomentar la mobilitat sostenible, es reforçarà el servei de transport públic urbà de Bus Manresa, concretament en les línies L1 Balconada i L2 La Parada. Excepcionalment, durant tota la jornada, el preu del bitllet senzill tindrà un cost reduït d’1 euro. Pel que fa al transport públic interurbà, a causa de les restriccions al centre, la parada de la plaça Espanya quedarà anul·lada temporalment. Es prega als usuaris d’aquest servei que consultin les parades alternatives trucant a l’Estació d’Autobusos de Manresa al telèfon 93 874 68 00.
Finalment, es demana a tots els conductors que planifiquin els seus desplaçaments amb antelació, que segueixin en tot moment les indicacions de la Policia Local i la senyalització provisional, i que prioritzin l’ús del transport públic o els desplaçaments a peu per accedir al centre de la ciutat i gaudir de la Diada amb comoditat. En cas de desplaçar-se en vehicle privat, per tal de no congestionar el centre, es recomana utilitzar els pàrquings públics de la ciutat. En aquest sentit, es recorda que es pot fer servir la nova tarifa d’aparcar per 4,95 euros/dia al pàrquing de la Seu Centre, situat a només 5 minuts a peu.
