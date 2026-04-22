El Ualapop al Carrer, el mercat veïnal de segona mà de Manresa, torna aquest dissabte amb 78 parades
Organitzat per l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor i pel Pla de Desenvolupament Comunitari, es farà per segona vegada consecutiva a les places d'Anna Solà Sardans i d'Assumpció Balaguer Golobart
Regió7/G.C.
El Ualapop al Carrer, el mercat veïnal de segona mà de Manresa, celebrarà aquest dissabte 25 d'abril al matí la 9a edició. Ho farà consolidant-se com una de les iniciatives comunitàries més destacades del barri de la Carretera Santpedor. Per segon any consecutiu, l’activitat es desenvoluparà a les places d'Anna Solà Sardans i d'Assumpció Balaguer Golobart, dos espais que s’han convertit en punt de trobada per a la convivència i la dinamització veïnal.
Aquesta és una cita molt esperada al barri, tant per a les persones visitants com per als participants. En aquesta edició, el Ualapop al Carrer comptarà amb un total de 78 parades gestionades pel veïnat. Famílies, colles d’amics i persones de totes les edats s’impliquen en la jornada, oferint una gran varietat de productes de segona mà, artesania, llibres, roba i altres objectes.
L’entorn de les places d'Anna Solà Sardans i d'Assumpció Balaguer Golobart esdevé un espai immillorable per a l’activitat, ja que permet un recorregut fluid d’entrada i sortida que facilita la visita i afavoreix un passeig agradable per a tothom.
Places plenes en tres dies
“El Ualapop ja no és una prova, és una realitat consolidada. Omplir els espais disponibles en només tres dies no és casualitat, és la resposta d’un barri amb ganes de fer coses”, destaca el president de l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor, Sebastià Suet, pel que fa al poder d'atracció de l'esdeveniment.
Carpa de l'entitat veïnal
A més a més, l’ens veïnal disposarà d’una carpa durant la jornada, que vol ser un espai obert i directe amb el veïnat. Tots els que ho desitgin s’hi podran apropar per saludar, conversar i traslladar inquietuds als membres de la junta. També es vol posar l’accent en la dimensió social de la iniciativa: “No volem ser només organitzadors d’activitats, volem ser útils al barri. La carpa és un espai per escoltar de veritat, per parlar cara a cara i per recollir tot allò que preocupa als veïns. Això també és fer comunitat”.
L’organització valora molt positivament la resposta ciutadana i reafirma el seu compromís de seguir impulsant iniciatives que generin vida, cohesió i orgull de barri. Creuen que aquesta implicació col·lectiva és clau per a l’èxit de la proposta i reflecteix el compromís del territori amb valors com la sostenibilitat, la reutilització i la convivència.
El Ualapop al Carrer és una proposta impulsada per l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor i pel Pla de Desenvolupament Comunitari amb la col·laboració del veïnat.
