Conflicte al Casino de Manresa: tant el mur com l’arbre que el tomba estan protegits

L’Ajuntament busca la forma de preservar els dos elements patrimonials

El tour de force entre l’arbre i el mur vist des del carrer Arquitecte Oms / Oscar Bayona

Francesc Galindo

Manresa

Ha calgut apuntalar provisionalment una part del mur perimetral del Casino de Manresa que s’inclina perillosament per la força de les arrels d’un arbre. Però caldrà aplicar una solució definitiva, en aquest punt que dona al carrer de l’Arquitecte Oms, que es complica pel fet que tant l’arbre com el mur estan protegits pel seu valor patrimonial.

BCIN I EBIM

El Casino és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) protegit en la seva totalitat atenent a les característiques arquitectòniques definides en el mateix (volumètrica, tipològica i compositiva) i, especialment als valors artístics, socials, històrics i com a conformador de l’espai urbà que determina la consolidació del primer tram del passeig de Pere III.

Pel que fa a l’arbre és un om inventariat al Catàleg i Pla especial urbanístic de protecció dels arbres i arbredes de la ciutat. Es tracta d’un Element Botànic d’Interès Municipal (EBIM) i prohibeixen, amb caràcter general, qualsevol actuació o transformació que pugui causar la desaparició d’un EBIM, l’alteració del sòl immediat, i en general, qualsevol afectació que impliqui el seu deteriorament o la lesió dels seus valors específics. Així que tocaria fer una adaptació del mur que faci possible la coexistència dels dos béns.

