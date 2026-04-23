Conflicte al Casino de Manresa: tant el mur com l’arbre que el tomba estan protegits
L’Ajuntament busca la forma de preservar els dos elements patrimonials
Ha calgut apuntalar provisionalment una part del mur perimetral del Casino de Manresa que s’inclina perillosament per la força de les arrels d’un arbre. Però caldrà aplicar una solució definitiva, en aquest punt que dona al carrer de l’Arquitecte Oms, que es complica pel fet que tant l’arbre com el mur estan protegits pel seu valor patrimonial.
BCIN I EBIM
El Casino és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) protegit en la seva totalitat atenent a les característiques arquitectòniques definides en el mateix (volumètrica, tipològica i compositiva) i, especialment als valors artístics, socials, històrics i com a conformador de l’espai urbà que determina la consolidació del primer tram del passeig de Pere III.
Pel que fa a l’arbre és un om inventariat al Catàleg i Pla especial urbanístic de protecció dels arbres i arbredes de la ciutat. Es tracta d’un Element Botànic d’Interès Municipal (EBIM) i prohibeixen, amb caràcter general, qualsevol actuació o transformació que pugui causar la desaparició d’un EBIM, l’alteració del sòl immediat, i en general, qualsevol afectació que impliqui el seu deteriorament o la lesió dels seus valors específics. Així que tocaria fer una adaptació del mur que faci possible la coexistència dels dos béns.
Subscriu-te per seguir llegint
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns