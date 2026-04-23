La Creu Roja celebra els 30 anys de l’Equip de Recerca i Rastreig amb Gossos amb una exposició a Balsareny
La mostra recull la trajectòria i les principals missions de l’equip, des de Biescas a la dana de València
Al municipi Bagenc es va crear el grup de rescat i salvament Els Tres Pins el 1984, liderat per Enric Bruc
Bombers de la Generalitat també dedicarà un acte al Dia Internacional del Gos de Rescat que es farà a Manresa
Regió7/Gemma Camps
La Creu Roja a Catalunya commemora 30 anys de trajectòria de l’ERIE (Equip de Resposta Immediata en Emergències) de Recerca i Rastreig amb Gossos, una unitat voluntària especialitzada en la localització de persones desaparegudes en entorns diversos i en situacions d’emergència. La commemoració es farà aquest diumenge, 26 d’abril, coincidint amb el Dia Internacional del Gos de Rescat. Serà mitjançant una exposició que es podrà veure a la sala El Sindicat de Balsareny i que s'inaugurarà 2/4 de 12 del migdia amb parlaments de Josep Quitet, president de la Creu Roja a Catalunya; Enric Bruc, voluntari i responsable de l’ERIE de Recerca amb Gossos, i Bárbara Díaz, coordinadora de la Creu Roja a Catalunya. També es farà una visita guiada a l’exposició.
Paral·lelament, els Bombers de la Generalitat de Catalunya també celebraran aquest diumenge el Dia Internacional del Gos de Rescat. En aquest cas es farà al Parc de l'Agulla de Manresa amb una jornada festiva i solidària que inclourà una petita exhibició de com treballen els gossos. Tindrà lloc de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de 2 del migdia i s'organitza amb la col·laboració del Parc de Bombers de Manresa i del Banc de Sang i Teixits.
Tres dècades de servei voluntari únic a l’Estat
Pel que fa a la Creu Roja a Catalunya, els orígens de l’Equip de Recerca i Rastreig amb Gossos es remunta al 1984, quan es va crear el grup de rescat i salvament Els Tres Pins de Balsareny, sense vinculació inicial amb l’organització. La col·laboració amb la Creu Roja es va formalitzar el 1994 amb l’acord amb el responsable de l’equip, Enric Bruc, i, l’any 2000, el grup va passar a ser part activa i directa de la Creu Roja de Catalunya com a voluntariat integrat.
Al llarg d’aquest recorregut, s’han ensinistrat més de 360 gossos a l’escola canina Els Tres Pins, incloent-hi els exemplars vinculats a la Creu Roja, i el grup destaca per ser un recurs de recerca amb gossos homologats dins de l’àmbit de l’organització humanitària únic a tot l’Estat. Durant tots aquests anys, l’equip ha participat en un gran nombre d’emergències: des de la inundació del càmping Virgen de las Nieves de Biescas (1996), fins a situacions recents com el conflicte a Ucraïna (2022) o la dana de València (2024). Però també ha estat present en recerques i rescats a tot Catalunya i en punts de l’estat com Alacant, Madrid i Guadalajara.
Gossos de recerca i de teràpia
Aquest equip agrupa una cinquantena de gossos de fins a 17 races diferents i mestissos per aprofitar les habilitats específiques de cada animal, i una base de voluntariat àmplia. Actualment, compta amb gossos ensinistrats i els seus guies per dur a terme recerques en entorns com zones boscoses i urbanes, mitjançant la tècnica de rastreig Ercbuli. Aquest mètode consisteix a seguir el rastre olfactiu de la persona desapareguda a partir d’un objecte, peça de roba o element que hi hagi estat en contacte.
A més, en situacions d’emergència, l’equip també dona suport amb els gossos de teràpia en tasques complementàries, com ventilació, desbloqueig i acompanyament emocional, tant de persones damnificades com de cossos intervinents.
Entrenament de dos anys mínim
La preparació requereix constància: els gossos s’entrenen habitualment durant un mínim de dos anys i, un cop assolida la preparació, se sotmeten a proves estrictes d’homologació que valoren la resistència i dificultat, incloent-hi exercicis en diferents medis. Un cop superades les proves, continuen entrenant a Balsareny tots els diumenges de l’any per estar preparats davant de qualsevol desaparició o emergència en què es necessiti el seu suport, disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió