Dos ferits en un accident entre dos cotxes a la C-55 a Manresa
Els ocupants dels vehicles van poder sortir pel seu propi i van ser traslladats a l'hospital
Manresa
Un xoc entre dos cotxes va deixar dos ferits dimecres a la nit a Manresa. El succés va tenir lloc a les 22.21 hores, al quilòmetre 35 de la C-55 on dos turismes van topar frontalment. Els Bombers de la Generalitat hi van enviar una dotació que no va haver d'efectuar cap rescat tret que els conductors dels vehicles ja havien sortit pel seu propi peu i no portaven passatgers. Tot i això, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els va atendre i traslladar a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
El cos d'emergències es va encarregar de desactivar les bateries dels vehicles implicats per seguretat.
