Jan i Júlia, un bon Sant Jordi per a més d'un miler de nens des de l'escenari
El Jan i la Júlia expliquen la llegenda de Sant Jordi a joves alumnes de Manresa. Més d'un miler de nens han passat pel pati del Kursaal de Manresa, per escoltar com els actors Andreu Mauri i Clara Badia, intèrprets dels dos personatges, els explicaven una llegenda adaptada per la producció del Servei Educatiu del Kursaal.
Nens i nens d'I3, I4 i I5, de diferents escoles de la ciutat, han assistit a les 3 sessions de l'escenificació de la llegenda de Sant Jordi. L'espectacle s'ha pogut veure en representacions a les 9:45 h, 10:30 h i a les 11:20 h del matí-, hi ha passat gairebé 1.200 infants de La Renaixença, La Séquia, Serra i Húnter, Sant Ignasi, L’Espill, Pare Algué, Les Bases, Bages, IE Manresa, La Font, Mare de Déu del Pilar, Ave Maria, Muntanya del Drac, Oms i de Prat i FEDAC.
La història endolcida del drac i la princesa que salva el poble de la desaparició desperta l'interès dels nens, que escolten amb atenció i segueixen el relat dels actors, i hi interactuen quan se'ls demana. Algunes de les mestres que acompanyaven els infants lluïen samarretes grogues amb la frase "Defensem l'educació pública". La representació combina la interpretació de text i la de musical, amb la interpretació de la cançó final del Jan i la Júlia que acompanya els infants cap al moment de l'aplaudiment.
Jan i Júlia han esdevingut uns personatges habituals, també, per Sant Jordi. Kursaal també programa Jan i Júlia per Nadal, en aquesta ocasió explicant aquesta festivitat, amb representacions al mateix teatre.
Sant Jordi a l’escola Althaia i a Ampans
Per altra banda, dimarts els germans Jan i Júlia van explicar la llegenda de Sant Jordi a l’Aula Hospitalària Infantil d’Althaia, en una funció solidària per als nens i nenes ingressats a la planta de pediatria, així com als infants que reben tractament sense ingrés. Ja és el tercer any que es porta a terme la iniciativa amb molt bona acollida. I enguany, les representacions fora del Kursaal s'han fet créixer. Aquest divendres, el Jan i la Júlia explicaran la llegenda de Sant Jordi a un grup de l’escola Jeroni de Moragas de la Fundació Ampans, a l'edifici d'Els Companys, a Sant Fruitós de Bages.
