L’Ajuntament de Manresa es veu obligat a aprovar un pla financer per assegurar que complirà les regles fiscals
El govern incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la normativa de despesa, segons un informe d’Intervenció sobre la liquidació de l’exercici 2025
L’Ajuntament de Manresa haurà d’aprovar un Pla Econòmic i Financer per assegurar el compliment de les regles fiscals que la liquidació de l’exercici municipal del 2025 ha posat al descobert que es vulneren.
El consistori manresà incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa, segons un informe d’Intervenció que va ser exposat en el darrer ple municipal.
El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va explicar, en la seva intervenció, que l’informe es fa en base a resultats consolidats i inclou, a banda de l’Ajuntament, Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Consorci per a la Gestió de Residus del Bages, Consorci Parc Urbanístic de l’Agulla i Manresana d’Equipaments Escènics.
Les dades consolidades a 31 de desembre de 2025 mostren que la capacitat de finançament (la diferència entre ingressos i despeses excloses operacions financeres) ha estat de menys 20 milions dels quals corresponen a l’Ajuntament 18,1 milions.
Pel que fa referència a la regla de despesa, l’excés de despesa respecte del límit computable, que es preveia que havia de ser del 3,2%, és de menys 16,9 milions d’euros, això suposa una desviació del 19,61%.
Segons el regidor d’Hisenda, «l’incompliment d’aquests objectius obliga l’Ajuntament a presentar un Pla Econòmic Financer, que hores d’ara s’està elaborant i que preveiem presentar a aprovació al ple del mes de maig en el qual també explicarem els motius que han donat lloc a aquestes dades d’incompliment.
Concretament, l’informe de control realitzat per la Intervenció General afirma que, sobre la base dels càlculs i les dades que han estat presentades, un cop realitzats els ajustos, s’observa que la despesa computable consolidada de l’Ajuntament de Manresa és de 107.234.871,70 euros l’any 2024 i de 128.164.408,60 euros l’any 2025.
A partir d’aquí, i després dels últims càlculs, el límit de creixement esdevé en 111.231.614,79 euros, topall que queda superat a bastament. Per tant, la variació de la despesa computable supera el límit del 3,2% per a l’exercici 2025.
En conseqüència, amb base en els càlculs detallats no es compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa d’acord amb l’article 12 del Reial decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les Entitats Locals, en superar la taxa límit del 3,2%.
Endeutament controlat
L’informe també detalla que l’Ajuntament de Manresa no compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària entès com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de la capacitat de finançament.
Tampoc compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa, entès com la situació en la qual la variació de la despesa computable supera la taxa de referència de creixement del PIB corresponent a aquest exercici (3,2 %).
D’altra banda, en relació a l’objectiu del límit del Deute Públic, l’Ajuntament es troba dins dels paràmetres de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Així que l’Ajuntament de Manresa «haurà d’aprovar un Pla Econòmic Financer per part del Ple el qual asseguri el compliment de les regles fiscals a tancament dels exercicis 2026 i 2027, en el termini de dos mesos comptats a partir del coneixement d’aquest incompliment per part del Ple».
