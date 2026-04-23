L’Ajuntament s’il·lumina de blau pel Dia Internacional contra el Maltractament Infantil
Serà aquest dissabte per expressar el compromís de la ciutat amb la protecció de la infància i adolescència
Aquest dissabte, la façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de color blau per commemorar el Dia internacional contra el maltractament infantil. Aquesta iniciativa té com a objectiu reafirmar el compromís de la ciutat amb la protecció integral de la infància i l’adolescència.
La proposta s’emmarca dins de l’acord del ple municipal del passat 19 de març. A més d’aquesta acció simbòlica, l’Ajuntament es va comprometre a adoptar els principis de la llei de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència davant la Violència (LOPIVI).
Segons l’Ajuntament, aquest compromís es tradueix en la millora dels circuits de detecció precoç i enfortiment de les polítiques de prevenció comunitària, assegurant que la protecció de la infància es converteixi en un eix transversal en totes les àrees municipals.
L’acord del ple municipal també contempla la valorització de la tasca d’entitats i serveis municipals com a eines fonamentals per garantir que cap infant del municipi se senti sol davant situacions de risc i violència.
A més, es promouran accions de comunicació per fomentar la cultura del bon tracte i es potenciaran els canals de suport i denúncia existents a la ciutat, amb l'objectiu d’implicar tota la ciutadania de Manresa en la protecció activa dels drets de la infància.
Finalment, es va aprovar la creació d’una taula municipal amb les entitats per vetllar per la protecció integral de la infància i l’adolescència.
