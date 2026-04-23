L’Institut Lacetània tanca a Itàlia el seu projecte Erasmus+ de batxillerat sobre ciutadania digital
El projecte s’ha adreçat a alumnat de batxillerat amb l’objectiu d’analitzar l’ús de les eines digitals en l’àmbit educatiu i compartir experiències entre centres europeus
Dues alumnes i dos docents de batxillerat de l’Institut Lacetània de Manresa han participat recentment en una estada al Liceo Scientifico Morgagni de Roma (Itàlia), en el marc de l’última trobada presencial del projecte Erasmus+ «Digital Citizenship Education for Change». Aquesta iniciativa, coordinada pel centre manresà, ha comptat amb la participació d’instituts d’Alemanya, Grècia i Itàlia, i es va iniciar la tardor de 2024 a Manresa. El projecte s’ha adreçat a alumnat de batxillerat amb l’objectiu d’analitzar l’ús de les eines digitals en l’àmbit educatiu i compartir experiències entre centres europeus.
L’Institut Lacetània tanca a Itàlia el seu projecte Erasmus+ de batxillerat sobre ciutadania digital
