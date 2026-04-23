La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
Era el deute acumulat després de l'enfonsament del seu negoci de restauració, i es va aconseguir malgrat l'oposició d'hisenda
Un veí de Manresa ha aconseguit que la justícia li reconegui el dret a la Segona Oportunitat després que el Jutjat Mercantil número 9 de Barcelona hagi desestimat l'oposició presentada per l'Agència Tributària i hagi avalat la seva exoneració del passiu insatisfet. La resolució arriba després d'un llarg itinerari de sobreendeutament marcat per la crisi del sector de la restauració, la pandèmia i la impossibilitat real de sortir del forat econòmic.
El cas té un fort component humà i social. Es tracta d'un resident a Manresa, pare d'un fill menor d'edat, que havia cotitzat més de 14 anys a la Seguretat Social, 11 dels quals com a autònom, i que va intentar tirar endavant fins a tres societats vinculades a bars i restaurants. Tot i els esforços per reestructurar l'activitat, la davallada del consum primer i, sobretot, l'impacte de la Covid-19, amb restriccions d'aforament i tancaments periòdics, van acabar enfonsant definitivament el negoci.
Segons la memòria aportada al procediment, el deutor va acabar en situació d'insolvència amb un passiu total de 123.412,58 euros, mentre que actualment disposa d'una nòmina de 1.546,82 euros mensuals, únic ingrés estable de la unitat familiar. El document també recull que, després de cessar l'activitat com a autònom a finals de 2022, va quedar sense ingressos i només va poder accedir a feines esporàdiques fins que, aquest any, s'ha reincorporat de manera indefinida al mercat laboral.
Una de les dades més cridaneres del procediment és que Hisenda va intentar bloquejar l'exoneració al·legant una sanció tributària molt greu pendent de pagament. La quantitat pendent d'aquesta sanció era de 452,95 euros, dins d'un conjunt de deute públic molt superior. LEXIA Advocats va defensar que el client havia actuat de bona fe, que no havia ocultat informació i que, tan aviat com va tenir coneixement efectiu de la naturalesa exacta del deute, en va fer el pagament íntegre abans que el jutjat resolgués.
El jutjat ha acabat compartint aquest plantejament i ha conclòs que aquest pagament posterior no podia convertir-se en un obstacle automàtic per accedir a la Segona Oportunitat. En conseqüència, ha desestimat la demanda incidental de l'AEAT i ha declarat el dret del concursat a l'exoneració del passiu insatisfet.
Per a LEXIA Advocats, la resolució té una importància que va més enllà del cas concret. Confirma que el mecanisme de la Segona Oportunitat no pot quedar buit de contingut per interpretacions excessivament rígides, especialment quan darrere del procediment hi ha persones que han intentat treballar, emprendre i sostenir la seva família, però que han acabat atrapades per una espiral de deute impossible d'assumir.
Aquest cas també reflecteix una realitat molt pròxima al territori: la de petits autònoms i famílies que, després de la crisi de l'hostaleria i dels efectes acumulats de la pandèmia, encara arrosseguen conseqüències econòmiques extremes. En aquest context, la resolució suposa una nova oportunitat real per a un ciutadà de Manresa que fins ara vivia condicionat per un endeutament incompatible amb una vida digna i estable.
