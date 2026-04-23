Manresa viu una matinal de Sant Jordi amb una gran afluència d'escoles i parades originals
Regió7 ha sortit el carrer per veure com els manresans i manresanes viuen les primeres hores d'una diada al Passeig Pere III que es preveu de rècord
Calma al Passeig Pere III de Manresa a primera hora del matí d'aquest dijous. Sant Jordi era a punt d'arrencar amb una jornada que es preveu de rècord. L’epicentre de la diada ha tornat a concentrar-se al Passeig de Pere III i la plaça Sant Domènec, que enguany ha batut rècord de parades amb 171, superant les 158 de l’any passat i confirmant la tendència a l’alça dels darrers any.
Amb aquesta base, el Passeig ha començat a despertar progressivament. Cap a tres quarts de deu del matí, l’ambient encara era tranquil: algunes parades encara acabaven de preparar-se, però ja s'hi veia alguna persona comprant roses. Paral·lelament, ja es feia evident la presència dels grups escolars, que han aprofitat les primeres hores del dia per passejar pel centre i viure l’ambient de la diada abans que el flux de gent augmentés. Un dels punts destacats d’aquest inici de jornada ha estat el patí del Kursaal, on s'han reunit més de 1.200 nens i nenes per viure les sessions del a Llegenda del Drac del Jan i la Júlia.
A mesura que avançava el matí, el Passeig ha anat guanyant vida. el passeig ja s'ha començat a omplir de gent de totes les edats, parelles i sobretot es notava l'agradable presència dels infants que anaven desitjant "bon Sant Jordi!" a tota la gent que passava. En aquest moment també han començat a formar-se les primeres cues a les parades de roses, com la de Viver Serra, que enguany ha destacat per una decoració amb roses gegants a banda i banda de la parada, a més d’una gran varietat de roses naturals de diferents colors.
També han destacat parades que en comptes de vendre roses naturals, en venien d'artesanals, especialment les de roba i les de ferro. Parades com Divina Garden o Somia Truites han captat l’atenció dels visitants amb aquestes creacions alternatives. Pel que fa als llibres, l’afluència ha crescut sobretot cap a les 11 hores, quan començaven les primeres firmes de llibres com la de La Bruna salta muntanyes amb Jèssica Haldon o la de Llibres de talp amb Coaner Codina.
Cap a dos quarts de dotze, el Passeig de Manresa ja presentava una imatge completament plena. La majoria de les parades tenien cua, la gent anava amb un llibre o una rosa a la mà i alguns ho han aprofitat per a fer publicitat. Alhora, diverses entitats han aprofitat la gran afluència per fer-hi presència: el Pubillatge de Manresa ha participat amb una pubilla que repartia fulletons per fomentar la donació de sang, mentre que el CE Manresa ha promocionat el proper partit contra el CF Badalona amb diversos representants i la seva mascota, que ha estat especialment popular entre els infants, convertint-se en un dels punts més fotografiats i animats del matí.
