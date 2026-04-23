Seccions

Meandre combina natura i cultura en sis activitats que inclouen un taller de vitralls

L'entitat mediambiental de Manresa ha triat la Torre Lluvià per acollir algunes de les propostes que impulsa l'any que celebra dues dècades d'activitat

Una vista de la Torre Lluvià de Manresa, que va rehabilitar Santamaria Arquitectes

Una vista de la Torre Lluvià de Manresa, que va rehabilitar Santamaria Arquitectes / Arxiu/Santamaria Arquitectes

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Caminades pel Verd Urbà, un taller d'aquarel·la (amb les places exhaurides) i un de vitralls; una passejada i reconeixement de plates i flors, un espectacle infantil i una jornada d'Urban Sketch. Són les activitats que ha organitzat Meandre, associació per a la preservació del patrimoni natural del Manresa i el Pla de Bages. Una entitat sense ànim de lucre que just aquest 2026 celebra 20 anys.

Les Caminades pel Verd Urbà per gaudir d'itineraris per l'Anella Verda es duen a terme amb sortida dels diferents ambulatoris de la ciutat. La pròxima serà el 9 de maig amb sortida del CAP de la Sagrada Família per anar al Santuari de Viladordis. N'hi haurà una altra el 6 de juny, amb sortida a 2/4 de 9 del matí des del CAP Les Bases per anar al Parc de l'Agulla. El dimecres 17 de juny, a les 5 de la tarda, es farà una sessió de conclusions i tancament al Museu de l'Aigua i el Tèxtil.

El taller d’aquarel·la finalitzarà aquest dissabte i es fa a la Torre Lluvià dirigit per Oriol Olivé. Ja no hi ha places. L'endemà, el diumenge 26 d’abril, hi haurà un taller de vitralls amb Sílvia Sagués al pati de les tines de la Torre Lluvià. És de pagament. Podeu consultar el cartell adjunt per saber com es pot fer.

Cartell del taller de vitralls

Cartell del taller de vitralls / Meandre

La passejada i reconeixement de plantes i flors amb Elena Sixto tindrà lloc el diumenge 10 de maig, amb sortida a 2/4 de 10 del matí del pati de la Torre Lluvià. També és de pagament.

El diumenge 11 de maig, a les 11 del matí, hi haurà l'espectacle infantil Buffa!!! La trobada serà a la Torre Lluvià per caminar 400 metres fins a Cal Cuques, on tindrà lloc. Costarà 10 euros per família.

Finalment, el diumenge 31 de maig, també a la Torre Lluvià, hi haurà Urban Sketch amb l'entitat USk Bages. Només cal portar un quadern i estris per dibuixar o pintar, i alguna cosa per seure.

La cerdana Regina Rodríguez Sirvent, l'autora més venuda per Sant Jordi: "No m'ho hauria imaginat ni en un milió d'anys"

La cerdana Regina Rodríguez Sirvent, l'autora més venuda per Sant Jordi: "No m'ho hauria imaginat ni en un milió d'anys"

Meandre combina natura i cultura en sis activitats que inclouen un taller de vitralls

Meandre combina natura i cultura en sis activitats que inclouen un taller de vitralls

La novel·la negra situada a la Baells de Jaume Soler acaba entre els més venuts del Sant Jordi de Berga

La novel·la negra situada a la Baells de Jaume Soler acaba entre els més venuts del Sant Jordi de Berga

Centenars de persones defensen el català a Igualada a la manifestació de Sant Jordi per la Llengua

Centenars de persones defensen el català a Igualada a la manifestació de Sant Jordi per la Llengua

Una protesta davant la carpa de Sant Jordi d'Aliança a Manresa acaba amb els Mossos blindant la de Junts

Una protesta davant la carpa de Sant Jordi d'Aliança a Manresa acaba amb els Mossos blindant la de Junts

Comfirmat: Aquesta és la data en què podràs pagar a les botigues físiques amb Bizum

Comfirmat: Aquesta és la data en què podràs pagar a les botigues físiques amb Bizum

La vida sense Lamine: els números del Barça i les solucions de Flick

La vida sense Lamine: els números del Barça i les solucions de Flick

Marcos Vázquez posa en dubte el mite de caminar per aprimar-se

Marcos Vázquez posa en dubte el mite de caminar per aprimar-se
