Milloren el parc infantil de la plaça de la Música de Manresa
Estarà tancat quatre setmanes i s’incorporaran dos jocs nous
L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquest dijous les obres de millora a l'àrea de joc infantil de la plaça de la Música, situada entre els carrers Santa Maria i Campanes, tocant a l’edifici del Conservatori de Música.
Aquesta actuació, inclosa dins del Pla de Millora de l'Espai Públic 2025 té un pressupost de poc més de 37.000 euros i es porta a terme, bàsicament, per solucionar la problemàtica de l'envelliment dels jocs i del paviment del parc.
L’àrea de joc infantil de la plaça de la Música es va construir entorn de l'any 2000. El 2015 es va reemplaçar el paviment de cautxú i es va afegir una tanca de fusta. Aquesta última va ser substituïda per una de ferro galvanitzat el 2021, any en què també es van canviar dues molles i es van repintar els jocs existents.
El paviment de cautxú és, en l'actualitat, l’element més deteriorat. A més, el gronxador i el tobogan han estat repintats i reparats en diverses ocasions. D'altra banda, la tanca actual i les dues molles es troben en molt bon estat de conservació.
Les obres que han començat inclouen la substitució del paviment de cautxú per un nou disseny que connectarà els jocs mitjançant un laberint, transformant-lo en un element de joc més.
També s'hi incorporaran nous jocs: una torre de joc amb barra de bombers i tobogan, indicada per a nens de 2 a 6 anys, i un gronxador doble. Tots aquests elements seran instal·lats sobre un paviment de cautxú de 50 mm de gruix i comptaran amb plaques indicatives d'edat i alçada de caiguda.
El projecte també preveu eliminar el gronxador i el tobogan instal·lats el 2000, ja que han arribat al final de la seva vida útil. No obstant això, es mantindrà la tanca de ferro galvanitzat en bon estat, instal·lada el 2021, així com les dues molles, que seran reubicades dins del nou disseny del parc.
Durant les obres, que tenen una durada de quatre setmanes, no serà possible accedir a la zona afectada.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió