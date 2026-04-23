Mor als 84 anys Montserrat Margarit, pionera del feminisme a Manresa i a la comarca
Nascuda a Barcelona el 1941 i establerta a la capital del Bages quan tenia 20 anys, ha finat per un atac de cor
La seva vida l'ha marcat el seu esperit combatiu a favor de la dona des del treball social i l'activisme polític
Manresa ha perdut un referent en la lluita feminista. En temps en què alçar la veu podia comportar molts més riscos que ara, Montserrat Margarit Castells va obrir camí en la defensa de les dones. Una defensa que no va abandonar mai. Guanyadora del 41è Premi Bages de Cultura el 2023 que atorga Òmnium Bages-Moianès, va néixer a Barcelona el 20 de setembre de 1941 i es va instal·lar a Manresa quan tenia 20 anys. La vetlla es farà aquest divendres, de 10 del matí a 4 de la tarda, al Nou Tanatori de Mémora a Manresa, i el funeral tindrà lloc a les 5 de la tarda.
El seu fill Aleix la recordava aquest dimecres com "una idealista, a la Rousseau i a la Kropotkin; creia en el bé de la humanitat, en el bon cor de tothom, i en la força de l’amor".
Membre de la Xarxa Feminista de Catalunya, va ser la fundadora entre les dècades dels 70 i 80 del moviment feminista a Manresa i a la comarca, i la cofundadora i primera presidenta de l’Associació de Dones del Bages (1978).
Treballadora social
Diplomada en treball social per la Universitat de Barcelona, va treballar en el Servei Municipal de Planificació Familiar de Manresa i en el Programa d’Atenció a la Dona. Va ser tutora de formació permanent de pràctiques d’estudiants de la Diplomatura de Treball Social de l’Escola Universitària de Barcelona, membre de la Junta del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb el càrrec de vicedegana a la delegació de Manresa (1994 a 1998), i membre del Comitè Deontològic del col·legi (2004 a 2007).
Serveis per a les dones
Fa anys que formava part del Consell Municipal de la Dona, que va ajudar a impulsar. Des del primer ajuntament democràtic de la ciutat va lluitar per dotar les dones de serveis (el que ara seria el SIAD) que incloguessin assessorament sanitari, social, psicològic i legal. De l'esmentada planificació familiar, passant per la llei del divorci, la lluita per treure del Codi Penal l’avortament fins a aconseguir que l’Ajuntament tingués una regidoria de la dona. També va formar part de l’equip tècnic del primer protocol d’Actuació contra la Violència Domèstica al Bages.
Va estar vinculada al món de la cultura a través del grup Art Viu i va ser membre del PSUC.
Actualment, era membre del sindicat de jubilats de CCOO i de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent, on era habitual trobar-la en les concentracions.
Margarit deixa un fill, l'Aleix. El 2020 va morir el seu espòs, l'activista social Emili Martínez, que va perdre la vida als 77 anys en un accident de muntanya mentre feia escalada al Berguedà, que una de les seves grans passions
