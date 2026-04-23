La policia protegeix la seu de Junts a Manresa d'un grup de manifestants
L'acció ha acabat sense incidents remarcables, gràcies al cordó de protecció policial, segons Ramon Bacardit
Regió7
Una colla de manifestants de grups d'esquerra radical s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de Junts a Manresa, fortament protegida per Policia Local i Mossos d'Esquadra. La protesta s'ha fet inicialment davant la carpa de Sant Jordi que Aliança per Catalunya tenia al passeig de Manresa, però la presència policial ha fet que els manifestants marxessin cap a la seu de Junts per Manresa.
Allà els esperava un altre dispositiu. Segons ha explicat el candidat de Junts, Ramon Bacardit, "estem molt agraïts a Mossos i a Policia Local, que han evitat que, una vegada més, ens vandalitzessin". Bacardit ha destacat que "són els mateixos de sempre, aquests perdonavides que jo sempre confrontaré democràticament".
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió