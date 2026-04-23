El restaurant Las Vegas de Manresa celebra la diada de Sant Jordi amb un original vídeo
L'establiment, que fa 70 anys, ha penjat un reel on un dels seus responsables interactua amb un drac
El restaurant Las Vegas de Manresa ha celebrat la diada de Sant Jordi d'aquest dijous amb un vídeo molt original que ha penjat a les xarxes en el qual es veu Xavier Garcia, un dels propietaris de l'històric establiment del carrer del Born, interactuant amb un drac.
En el reel que ha penjat el restaurant al seu compte d'Instagram, es veu com el drac entra al restaurant, que just aquest 2026 celebra 70 anys, i s'adreça a la barra de l'establiment amb posat una mica amenaçador. Tot seguit, se'l veu assegut a la taula que queda a un costat de la porta de l'establiment, amb vistes a la plaça de Sant Domènec. Garcia li diu "Hola" i li porta una tapa de les famoses braves de Las Vegas. El drac, agraït, desitja una feliç diada de Sant Jordi.
