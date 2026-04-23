El restaurant Las Vegas de Manresa celebra la diada de Sant Jordi amb un original vídeo

L'establiment, que fa 70 anys, ha penjat un reel on un dels seus responsables interactua amb un drac

Un fotograma del reel del restaurant Las Vegas de Manresa

Un fotograma del reel del restaurant Las Vegas de Manresa / restaurant.lasvegas & andreu creator

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

El restaurant Las Vegas de Manresa ha celebrat la diada de Sant Jordi d'aquest dijous amb un vídeo molt original que ha penjat a les xarxes en el qual es veu Xavier Garcia, un dels propietaris de l'històric establiment del carrer del Born, interactuant amb un drac.

En el reel que ha penjat el restaurant al seu compte d'Instagram, es veu com el drac entra al restaurant, que just aquest 2026 celebra 70 anys, i s'adreça a la barra de l'establiment amb posat una mica amenaçador. Tot seguit, se'l veu assegut a la taula que queda a un costat de la porta de l'establiment, amb vistes a la plaça de Sant Domènec. Garcia li diu "Hola" i li porta una tapa de les famoses braves de Las Vegas. El drac, agraït, desitja una feliç diada de Sant Jordi.

El restaurant Las Vegas de Manresa celebra la diada de Sant Jordi amb un original vídeo

El restaurant Las Vegas de Manresa celebra la diada de Sant Jordi amb un original vídeo

Necrològiques del divendres 24 d'abril del 2026

Necrològiques del divendres 24 d'abril del 2026

La fiscal anticorrupció del cas Mercuri i Laura Borràs porta la causa d'Esparreguera que investiga al cap de gabinet de Illa

La fiscal anticorrupció del cas Mercuri i Laura Borràs porta la causa d'Esparreguera que investiga al cap de gabinet de Illa

Solsona completa amb els autors un Sant Jordi de gran ambient al centre

Solsona completa amb els autors un Sant Jordi de gran ambient al centre

Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies

Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies

Seat inaugura la seva planta d’economia circular a la Zona Franca per recuperar i reciclar peces de cotxes

Seat inaugura la seva planta d’economia circular a la Zona Franca per recuperar i reciclar peces de cotxes

Regina Rodríguez i Joan Peitx fan podi a Sant Jordi de Puigcerdà

Regina Rodríguez i Joan Peitx fan podi a Sant Jordi de Puigcerdà

Helena Rodero, farmacèutica especialista en la pell, sobre la importància del sol: "No sortim al carrer...com sintetitzaràs la vitamina D"

Helena Rodero, farmacèutica especialista en la pell, sobre la importància del sol: "No sortim al carrer...com sintetitzaràs la vitamina D"
