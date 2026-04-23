La taxa de criminalitat se situa a Manresa en 50,3 delictes per cada 1000 habitants, segons l'Ajuntament
Són dades facilitades a la Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència de l'Ajuntament de Manresa, que es va reunir aquest dimecres
La taxa de criminalitat és de 50,3 fets per cada 1.000 habitants a la capital del Bages, 10 punts per sota la mitjana de Catalunya, que se situa en els 60,2 fets per cada 1.000 habitants. Són dades facilitades per l'Ajuntament de Manresa en el transcurs de la Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència de Manresa, que es va reunir aquest dimecres per 12a vegada. La Taula reuneix representants del consistori, cossos policials, institucions i entitats de la ciutat, encapçalats per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i pel regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, i també hi van assistir altres membres del govern i del conjunt de la corporació.
Les dades facilitades parlen d'un descens de l’1% de la xifra global de delictes, cosa remarcable segons l'Ajuntament pel fet que des del 2021 el nombre total s’havia anat incrementant any rere any. Cal dir que les dades presentades fan referència al període entre abril de 2025 i març de 2026, i per això és difícil contrastar-les amb les facilitades a finals d'any pel Ministeri de l'Interior i publicades per Regió7, i en les quals es destacava que la ciutat va registrar el 2025 4.931 infraccions penals, un 2,3% més que l’any anterior. Segons aquelles dades, la taxa de criminalitat era a desembre de l'any passat del 63,2 % per cada 1.000 habitants.
Tornant a les dades facilitades aquest dimecres, després que dimarts es reunís la Junta Local de Seguretat amb la participació del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, els delictes contra el patrimoni representen el gruix principal (un 73% del total, concentrats en furts, danys i estafes). Aquests delictes contra el patrimoni han baixat un 2,3%, en global. En concret, s’ha remarcat de manera especial el descens molt important dels robatoris amb violència i intimidació, que des de 2021 han baixat a una quarta part. El descens durant el 2025 va ser del 28%, i es constata que en cadascun dels 12 mesos de l’any hi va haver menys robatoris amb violència i intimidació que el mateix període de l’any anterior.
En la taula també es va explicar que els robatoris amb força a establiments han baixat el 37% respecte de l’any anterior. Hi ha hagut també un descens global del 4,4% dels robatoris amb força, així com un decrement del 2,5% en la xifra de furts (el tipus delictiu més habitual) i hi ha hagut increments en els robatoris a empreses (tot i que els valors absoluts són molt limitats) i en domicilis, àmbit que acumulava un decrement molt important els darrers exercicis, i ara es constata un lleu repunt del 6%.
En el període de referència, hi ha hagut un grau de resolució de delictes del 52,5%, i s’han efectuat un total de 902 detencions.
Pel que fa als delictes contra les persones, es constata un descens de l’1,6% en el període abril 25-març 26, sobretot per un fort descens del delicte de lesions (-8,2%), xifra que ha estat especialment remarcable el darrer trimestre (-24%).
Les dades de l'Ajuntament s'apropen a les del Ministeri de finals d'any en les dades de violència en l’àmbit de la llar, i en què s'ha registrat una pujada del 43% en els delictes contra la llibertat sexual. En aquest cas, es constata que més de la meitat d’aquests fets es produeixen en l’àmbit de la parella i exparella, i per tant entorns tancats, privats i de coneixença prèvia, fet que en dificulta enormement la prevenció, tal com ja va declarar en el seu moment el regidor de seguretat ciutadana a aquest diari. També es constata que aquestes xifres inclouen fets com ara comentaris obscens o tocaments per sobre de la roba, en àmbits com l’oci nocturn o el transport públic.
Dades d'accidentalitat i seguretat viària
Finalment, durant la Taula també es van compartir les dades principals en matèria d'accidentalitat, mobilitat i seguretat viària corresponents a aquest darrer període.
En aquest sentit, han augmentat notablement els controls en campanyes de trànsit, que han crescut un 123%, i els controls d’alcoholèmia i substàncies estupefaents, que s’han incrementat un 219% (amb un percentatge de positius del 5,29%). També s’ha explicat que s’ha incrementat el 12% la xifra total d’accidents, però ha baixat notablement la xifra de ferits lleus i greus.
A la taula també es va posar de manifest que s’han interposat més sancions per infraccions de vehicles de mobilitat personal. En concret, s’ha passat de 250 a 341, i es va fer referència a l’estrena de la nova ordenança municipal en aquest àmbit, que donarà més eines per lluitar contra l’incivisme.
La Guàrdia Urbana de Manresa ha rebut un 5,56% més de requeriments (incidents que generen algun tipus de servei).
