Una trentena de persones participen en una passejada geològica del Casal de Viladordis
La ruta va passar per zones de gran interès històric, patrimonial i geològic
Una trentena de persones van participar en la passejada geològica que va organitzar el Casal de Viladordis. Aquesta activitat, que feia dies que havia esgotat les inscripcions, la va conduir el professor i geòleg de la UPC, David Parcerisa. Els assistents van iniciar la ruta al barri de Viladordis, fent trajectes llargs en cotxe i la resta a peu. La ruta va passar per zones de gran interès històric, patrimonial i geològic com ara les tines de les Solanes, la riera de St. Esteve (riera de Mura), el Gorg dels Tres Salts i les restes de l’antic molí de Pólvora.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
L’Institut Lacetània tanca a Itàlia el seu projecte Erasmus+ de batxillerat sobre ciutadania digital
El nou temple del fitness 24 hores a Sant Fruitós de Bages
