Una trentena de persones participen en una passejada geològica del Casal de Viladordis

La ruta va passar per zones de gran interès històric, patrimonial i geològic

Regió7

Manresa

Una trentena de persones van participar en la passejada geològica que va organitzar el Casal de Viladordis. Aquesta activitat, que feia dies que havia esgotat les inscripcions, la va conduir el professor i geòleg de la UPC, David Parcerisa. Els assistents van iniciar la ruta al barri de Viladordis, fent trajectes llargs en cotxe i la resta a peu. La ruta va passar per zones de gran interès històric, patrimonial i geològic com ara les tines de les Solanes, la riera de St. Esteve (riera de Mura), el Gorg dels Tres Salts i les restes de l’antic molí de Pólvora.

