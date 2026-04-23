Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiCrim de la BaellsCristòfol GimenoNou CongostBarça FConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

UManresa impulsa un curs pioner en emergències aquàtiques

Parteix de la base que en cinc anys han mort 200 persones ofegades, i que cal formar professionals en aquest àmbit

El curs forma part de 'oferta de l'Escola de Postgrau d'UManresa / UMANRESA

Regió7

Manresa

UManresa impulsa un curs de formació pioner a Catalunya i també al conjunt de l’estat per la seva amplitud i per l’enfocament pràctic. Es tracta d’una formació en emergències en un entorn aquàtic. Parteix de la base que als darrers cinc anys unes 200 persones han mort per ofegament a Catalunya, la qual cosa posa en evidència la necessitat de professionals altament especialitzats en aquest àmbit.

El professor en emergències aquàtiques i un dels promotors de la iniciativa, Ramsés Martí, explica que Catalunya disposa de més de 500 quilòmetres de costa, prop de 350 platges i cales, més de 200.000 piscines censades i 8 parcs aquàtics que reben una mitjana de 250.000 visitants l’any. A això cal sumar-hi unes 230.000 immersions anuals, 19 grans embassaments amb activitats lúdiques, rius, gorgs, 47 ports esportius, més de 600 centres d’activitats marítimes, així com 2 grans ports comercials i tres aeroports situats al costat del mar.

En aquest context, fa notar Martí, l’activitat vinculada al medi aquàtic és intensa i creixent, i comporta riscos importants com les esmenades 200 morts per ofegament a Catalunya, sense tenir en compte episodis que han acabat amb conseqüències greus i danys permanents.

Segons Martí, les dades posen de manifest la necessitat d’una formació especialitzada. Amb aquest objectiu neix el Curs d’Atenció a Emergències en Entorn Aquàtic, a l’empara de l'Escola de Post Grau d’UManresa. Per la seva amplitud de continguts, durada i enfocament pràctic, no existeix actualment cap altre programa similar, assegura Martí.

El curs està dirigit a professionals mèdics i d’infermeria, així com a les primeres persones que acostumen a actuar en aquests casos com policies, bombers, instructors de busseig i socorristes professionals.

La formació pretén oferir una visió global dels principals riscos i patologies associades al medi aquàtic, tant en activitats de lleure com professionals. Entre els continguts destacats s’hi inclouen l’atenció a accidents de busseig i apnea, lesions causades per fauna marina, ofegaments, traumatismes cervicals i espinals, així com altres situacions crítiques pròpies d’aquest entorn.

El professorat està format per experts en medicina subaquàtica, emergències extrahospitalàries i atenció a emergències en entorn aquàtic, aportant una visió multidisciplinària. El curs compta, a més, amb la col·laboració de les dues unitats hiperbàriques de Catalunya, Ports de la Generalitat i l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, entre altres entitats, reforçant el vessant pràctic i institucional del projecte.

Els dies 24, 25 i 26 d’abril tindran lloc a l’Estartit (Girona) les jornades pràctiques del curs, un dels seus pilars fonamentals. Aquestes sessions permetran als participants aplicar els coneixements adquirits en un entorn real, consolidant habilitats clau per a la resposta eficaç davant emergències aquàtiques.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents