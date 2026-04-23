UManresa impulsa un curs pioner en emergències aquàtiques
Parteix de la base que en cinc anys han mort 200 persones ofegades, i que cal formar professionals en aquest àmbit
UManresa impulsa un curs de formació pioner a Catalunya i també al conjunt de l’estat per la seva amplitud i per l’enfocament pràctic. Es tracta d’una formació en emergències en un entorn aquàtic. Parteix de la base que als darrers cinc anys unes 200 persones han mort per ofegament a Catalunya, la qual cosa posa en evidència la necessitat de professionals altament especialitzats en aquest àmbit.
El professor en emergències aquàtiques i un dels promotors de la iniciativa, Ramsés Martí, explica que Catalunya disposa de més de 500 quilòmetres de costa, prop de 350 platges i cales, més de 200.000 piscines censades i 8 parcs aquàtics que reben una mitjana de 250.000 visitants l’any. A això cal sumar-hi unes 230.000 immersions anuals, 19 grans embassaments amb activitats lúdiques, rius, gorgs, 47 ports esportius, més de 600 centres d’activitats marítimes, així com 2 grans ports comercials i tres aeroports situats al costat del mar.
En aquest context, fa notar Martí, l’activitat vinculada al medi aquàtic és intensa i creixent, i comporta riscos importants com les esmenades 200 morts per ofegament a Catalunya, sense tenir en compte episodis que han acabat amb conseqüències greus i danys permanents.
Segons Martí, les dades posen de manifest la necessitat d’una formació especialitzada. Amb aquest objectiu neix el Curs d’Atenció a Emergències en Entorn Aquàtic, a l’empara de l'Escola de Post Grau d’UManresa. Per la seva amplitud de continguts, durada i enfocament pràctic, no existeix actualment cap altre programa similar, assegura Martí.
El curs està dirigit a professionals mèdics i d’infermeria, així com a les primeres persones que acostumen a actuar en aquests casos com policies, bombers, instructors de busseig i socorristes professionals.
La formació pretén oferir una visió global dels principals riscos i patologies associades al medi aquàtic, tant en activitats de lleure com professionals. Entre els continguts destacats s’hi inclouen l’atenció a accidents de busseig i apnea, lesions causades per fauna marina, ofegaments, traumatismes cervicals i espinals, així com altres situacions crítiques pròpies d’aquest entorn.
El professorat està format per experts en medicina subaquàtica, emergències extrahospitalàries i atenció a emergències en entorn aquàtic, aportant una visió multidisciplinària. El curs compta, a més, amb la col·laboració de les dues unitats hiperbàriques de Catalunya, Ports de la Generalitat i l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, entre altres entitats, reforçant el vessant pràctic i institucional del projecte.
Els dies 24, 25 i 26 d’abril tindran lloc a l’Estartit (Girona) les jornades pràctiques del curs, un dels seus pilars fonamentals. Aquestes sessions permetran als participants aplicar els coneixements adquirits en un entorn real, consolidant habilitats clau per a la resposta eficaç davant emergències aquàtiques.
