Crema una biga de fusta en una nau del carrer de la Indústria de Manresa
L'incident ha obligat a tallar la circulació de vehicles al carrer per facilitar les tasques dels Bombers
Una biga de fusta que cremava en una nau ha mobilitzat els Bombers aquest divendres tarda fins al carrer de la Indústria per evitar que el foc es propagués. L'avís s'ha rebut pels volts de les 6 de la tarda per part d'alguns veïns de la zona que han vist que una part de la coberta fumejava.
En un primer moment, han arribat els Mossos d'Esquadra i han tallat la circulació de vehicles del carrer. Posteriorment, els Bombers s'hi han desplaçat amb una dotació i han utilitzat una escala per accedir fins a la zona de la coberta on cremava la biga. La biga només fumejava, de forma que les tasques d'extinció han permès apagar l'incendi en pocs minuts.
