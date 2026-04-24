Els Bombers mostraran com treballen els seus gossos de recerca al Parc de l’Agulla
La jornada també inclourà una carpa per veure els gossos i parlar amb els guíes, i una exposició dels nous vehicles de la unitat
El Parc de l’Agulla de Manresa acollirà aquest diumenge al matí una jornada de demostracions del Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat. Sota el nom del Dia del Gos de Rescat, l'esdeveniment, organitzat pel mateix grup, començarà a les 10.30 hores i s’allargarà fins passades les 13 hores.
S’han previst tres torns: el primer a les 10.30 hores, el segon a les 11.30 i el tercer serà a les 12.30. Es faran demostracions de les habilitats dels gossos i de la dinàmica de treball del binomi, format pel guia i el gos, a través d'exercicis que duraran prop de 45 minuts. Inicialment, es mostrarà el nivell d’entrenament i la complicitat entre gos i guia. Tot seguit es farà un exercici de cerca i marcatge que simularà una situació real, amb l'objectiu de mostrar al públic com els gossos localitzen una persona desapareguda. A més, l’exercici serà comentat en directe per un responsable del GRCR.
Acabats els exercicis, i fins al començament de la següent demostració, el públic podrà visitar la carpa del GCRC per veure els gossos de la unitat i parlar amb els guies. També hi haurà una exposició dels nous vehicles de la unitat: el Furgó de Salvament (FSV) i les Unitats de Personal i Càrrega (UPC GRCR) per cada una de les seus del Grup Caní (Lleida i Vic), amb les caixes de transport homologades pels gossos.
Aprofitant la jornada, la campanya Els Bombers i les Bomberes t’acompanyen a donar sang també aterrarà al parc de la Sèquia. L’autobús del Banc de Sang i Teixits estarà obert entre les 10 i les 14 hores a tocar de l’escenari en què tindrà lloc l'esdeveniment principal. Per donar sang, cal inscriure’s prèviament al web oficial de la campanya.
