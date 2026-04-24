L’Ajuntament de Manresa compra vestuari específic contra la vespa asiàtica
L’any passat es van neutralitzar a diferents punts de Manresa setze nius fets per aquest insecte invasor que es propaga i genera alarma
La necessitat de fer front a la propagació de la vespa asiàtica ha fet que l’Ajuntament de Manresa hagi comprat vestimenta especial per protegir els treballadors municipals que han de retirar nius. A banda d’això, l’Ajuntament utilitza els serveis d’empreses especialitzades com la que va eliminar el gran niu del camí dels Corrals disparant insecticida congelat.
Responent una pregunta del grup municipal Nacionalista, el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va explicar en el darrer ple que “quan el niu es localitza en un arbre s’assumeix el tema des de Jardineria, perquè a vegades l’opció és tallar la branca”. En altres indrets s’actua des de Sanitat.
Huguet va explicar que a l’hivern les vespes obreres moren i sobreviu alguna, però, sobretot les reines que busquen un amagatall per passar els mesos d’hivern en un forat sota terra o a l’escorça d’un arbre. A la primavera s’activen i la reina sola se’n va a buscar un forat mitjanet on fer un niu primari. Allà hi pon els ous i crea el seu primer petit exèrcit d’obrers. És a partir de l’estiu que amb l’exèrcit format va a crear el niu secundari, aquells de mida gran que a vegades es veuen i causen alarma. Allà es multipliquen moltíssim. També, les futures reines que l’any següent generaran nous nius.
En canvi, els nius que veiem a l’hivern desapareixen, es malmeten, els abandonen i es desfan. Al febrer el niu està buit i no té sentit anar a actuar contra ell. A la primavera és extraordinàriament difícil de veure els nius petitons en forats. I a l’estiu és també molt difícil veure els grans nius que fan en capçades d’arbres envoltats de fulles. "Quan els veus és a l’hivern, quan els arbres perden les fulles, però llavors estan buits", relata.
Actuar és difícil
El 2025 es van neutralitzar una setzena de nius, 11 des de Sanitat i 5 des de Jardineria de l'Ajuntament. En algun cas amb personal contractat que utilitza un vestit integral d’apicultor reforçat i un rifle d’aire comprimit amb mira telescòpica que dispara projectils d’insecticida congelat. En altres casos s’actua des del propi Ajuntament i per això s’ha comprat “una d’aquestes escafandres, perquè els nostres esporgadors puguin enfilar-se amb tranquil·litat a podar algun dels arbres on hi ha algun d’aquests nius a l’hivern quan ja estan bastant buits”.
El regidor d’Acció Climàtica va explicar que quan s’actua a l’hivern sobre nius buits és per tranquil·litzar la població, sobretot si es troba en un lloc perillós. Actuen en espais públics com zones verdes i carrers, i quan el niu es troba en un espai privat depèn de si es troba a prop d’un lloc públic i pugui representar un perill o no.
Quan aquestes vespes són perilloses?
També és important entendre quan aquestes vespes són perilloses: quan se senten atacades i es defensen. Són molt territorials i si senten que algú s’apropa al seu niu l’atacaran. Però si el niu està en un arbre a vint metres d’alçada no suposa un risc urgent. La distància és important.
Es posen cartells quan s’utilitzen projectils amb insecticida, perquè els ciutadans sàpiguen que aquell niu encara que no s’hagi desfet ja no representa un perill.
Els depredadors
Hi ha vespes asiàtiques a gairebé totes les comarques de Catalunya des de l’any 2022 i erradicar una plaga d’aquestes que s’ha escampat per tot Catalunya "no sé si és impossible, però sí molt difícil", afirma el regidor d'Acció Climàtica. "Es pot actuar per mantenir-la a ratlla i evitar que proliferi més del compte, però també és una mostra més d’un ecosistema desestructurat amb la xarxa tròfica esquinçada on falten molts depredadors", afirma.
Destaca que entre els depredadors, a la ciutat hi ha la mallerenga blava, la mallerenga carbonera, abellerols, gaigs i garses. I ens faltarien d’altres com aligots vespers i capsigranys.
