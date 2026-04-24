Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiPart a la C-16Atropellament a AviàNou CongostLamine YamalConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Manresa impulsa un programa contra els prejudicis cap a les persones grans

L’Ajuntament i el Consell Municipal de les Persones Grans presenten un cicle d’activitats amb xerrades i formació per combatre l’edatisme

El programa també inclou la creació de l’espai 'MicroObert' i un dinar homenatge a les persones centenàries de Manresa

Membres del Consell Municipal de les Persones Grans, acompanyats de personal tècnic de l'Ajuntament i de la regidora de Drets socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina / AJM

Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Manresa, conjuntament amb el Consell Municipal de les Persones Grans, ha presentat el nou programa d’actes per a la sensibilització i la lluita contra l’edatisme sota el lema 'Que l’edat no et limiti' Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla Local de les Persones Grans 2025-2028 i té com a objectiu principal promoure els drets de les persones grans i erradicar els prejudicis i estereotips relacionats amb l’envelliment.

El programa ofereix un ventall divers de propostes que inclouen formació tècnica, espais de debat, exposicions i actes institucionals per fomentar una societat més justa i respectuosa. L’agenda d’activitats s’iniciarà amb la inauguració de l’espai 'MicroObert' al Mercat Puigmercadal, un espai per donar veu a les persones grans que vulguin explicar la seva experiència o exposar altres temes d’interès. 'MicroObert', que es farà un cop al mes, s’inaugurarà el 8 de maig, amb el tema 'Salut en l’envelliment', a càrrec de Cloti Morales Coca, del Consell Municipal de les Persones Grans. L’entrada a aquesta activitat és lliure i gratuïta i no cal inscripció prèvia.

La formació i la conscienciació ciutadana també tindran un pes important amb activitats al Centre Cultural el Casino i a l’Oficina de Persones Grans. El programa inclou la formació 'Com actua l’edatisme a tot el cicle de vida. Eines per detectar-lo i evitar-lo durant l’envelliment' l’exposició 'Edatisme zero, alliberem l’edat de prejudicis i discriminacions', una xerrada informativa sobre la llei d’igualtat de tracte i no discriminació i una sessió de cinefòrum amb la projecció 'La Bretxa' per reflexionar sobre els estereotips.

Dinar homenatge a persones centenàries

Un dels moments més emotius tindrà lloc el dissabte 9 de maig amb el dinar d’homenatge a les persones centenàries de Manresa al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, una oportunitat per celebrar la vida de les persones centenàries i reconèixer la seva trajectòria i experiència de vida. Per assistir al dinar, amb prioritat a les persones centenàries i acompanyants, cal inscriure’s a l’Oficina d’Atenció a les Persones Grans del Mercat Puigmercadal, sigui anant-hi personalment, escrivint un correu a oficinapersonesgrans@ajmanresa.cat o trucant al telèfon 608 332 303. Les places són limitades.

Prevenció dels maltractaments

Com a tancament del programa, el dilluns 15 de juny l’auditori de la Plana de l’Om acollirà la 5a Jornada de Prevenció dels Maltractaments a les Persones Grans, organitzada conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages. Aquesta sessió, adreçada tant a professionals com al públic general, busca reforçar els mecanismes de protecció i reconeixement del col·lectiu. Les entrades per assistir a la jornada es poden adquirir a les taquilles del Teatre Kursaal o a través del web kursaal.cat.

Programa i inscripcions

Podeu consultar totes les activitats i detalls del programa 'Que l’edat no et limiti' aquí. Totes les activitats que requereixen inscripció prèvia es poden tramitar a l’Oficina d’Atenció a les Persones Grans.

'Que l’edat no et limiti' és un programa que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona per sensibilitzar la ciutadania i promoure una societat més justa i respectuosa amb les persones grans, fomentant els seus espais de lideratge i reconeixement social.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents