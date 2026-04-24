Manresa ofereix dues mil places de casals, tallers i activitats per omplir les vacances de noves experiències
El programa Fa estiu inclou una quinzena de propostes per tal que infants, adolescents i joves gaudeixin els mesos de juliol i agost amb jocs, esports, excursions i altres activitats engrescadores
L'Ajuntament de Manresa posa a disposició de la ciutadania la programació de Fa estiu, l’oferta de casals, tallers i activitats pels mesos de juliol i agost per a infants a partir d’1 any fins a joves de 25. Es tracta d’una quinzena de propostes amb més de 2.000 places disponibles. Les dates i canals d’inscripció, que varien segons les activitats, es poden consultar clicant aquí.
El programa Fa estiu inclou els casals habituals enfocats a activitats lúdic-educatives i esportives. En aquest sentit, repeteixen els casals Òrbita Jove, els de Temps X Viure a la Ludoteca Ludugurus i a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, el Pisijocs d'estiu a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, les Jornades d'estiu i els Intensius de natació a l’Ateneu Les Bases, el Casal Esportiu Municipal, al complex esportiu del Vell Congost i al Parc de l’Agulla, i el casal del Pla Educatiu d’Entorn, que es farà a les escoles Sant Ignasi i Ítaca.
El programa inclou, a més, el servei de canguratge de Temps X Viure al LabTarda, a l’edifici FUB4, un servei que es reserva per hores i que promou l’interès dels infants per la ciència a través del joc. L’objectiu de Temps X Viure, tant dels casals com de les hores de canguratge, és donar temps i espai a les famílies perquè puguin conciliar vida familiar, laboral i social.
També com edicions anteriors, s’obriran les aules d’aprenentatge de català per a infants i joves nouvinguts que es durà a terme en diversos espais municipals.
Tallers per a joves fins a 25 anys
Per segon any consecutiu, el programa inclou tot un seguit de tallers per a joves d'entre 16 i 25 anys que els permetran formar-se en primers auxilis i ús de desfibril·ladors, en com fer de cangur i en manipulació d'aliments. Enguany, com a novetat, s’hi afegeix un taller de cinc sessions de circ, per aprendre a caminar amb xanques i a fer malabars.
Com a activitats puntuals, hi ha les esportives d’Estiu JESA (Joventut Esportiva, Societat Activa) enfocades a adolescents entre 12 i 18 anys. Per participar en aquestes activitats, que es faran a les tardes al pavelló de l’escola Joviat i al pati de La Salle, no fa falta inscripció prèvia.
A la programació per a adolescents i joves, caldrà afegir-hi les activitats que organitza l’Ajuntament de Manresa cada any en el marc d’Estiu jove, i que es donaran a conèixer en els pròxims dies.
Les inscripcions s'obren el 4 de maig
Les primeres inscripcions s’obriran el dilluns 4 de maig. És el cas del Casal Esportiu Municipal, el d’Òrbita Jove i els cursos i tallers per a adolescents i joves. En aquest cas, les inscripcions començaran a les 10 del matí. Dues hores més tard, a les 12 del migdia, s’obriran les dels casals de Temps X Viure a la Ludoteca Ludugurus i a la Casa Flors Sirera. Pel que fa al casal d’estiu del Pla Educatiu d’Entorn, també s’obrirà el dia 4 de maig, i en cas d’haver-hi més demanda que places, es farà un sorteig el 18 de maig entre els inscrits.
La informació de totes les activitats i inscripcions estan recopilades al llibret 'Fa estiu'. El programa imprès es pot trobar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (plaça Major, 1), a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 20), a llars d’infants, escoles i instituts, biblioteques, al Vell Congost i al pavelló del Pujolet, així com a altres equipaments municipals i entitats. Pel que fa a la versió digital, es pot descarregar en aquest enllaç, i també es pot accedir a l’apartat web manresa.cat/faestiu, on a més a més de la informació de cada casal, taller i activitat, hi ha els enllaços per a les inscripcions.
L'elaboració i coordinació de l'oferta d'estiu per a infants, adolescents i joves ha anat a càrrec de les regidories d'Infància i Joventut, de Feminismes i LGTBI, d'Esports i Salut, Educació i Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Manresa.
Subscriu-te per seguir llegint
