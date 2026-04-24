Premien el programa Masoveria Urbana de Càritas Manresa
La iniciativa connecta propietaris amb famílies vulnerables, entitats socials i administracions
Regió7
Manresa
El programa Masoveria Urbana de Càritas Manresa ha estat premiat com a finalista entre els projectes seleccionats pel primer Festival de la Innovació Social de Càritas Confederal Espanyola. El jurat ha destacat l’enfocament col·laboratiu de la proposta, que connecta a propietaris amb famílies vulnerables, entitats socials i administracions.
La Masoveria Urbana és una alternativa a l’accés a l’habitatge: les persones en situació de vulnerabilitat poden accedir a un lloguer assequible a canvi d’aportar feina en la rehabilitació i manteniment de l’immoble.
