Premien el programa Masoveria Urbana de Càritas Manresa

La iniciativa connecta propietaris amb famílies vulnerables, entitats socials i administracions

Premien el programa Masoveria Urbana de Càritas Manresa / CÀRITAS MANRESA

El programa Masoveria Urbana de Càritas Manresa ha estat premiat com a finalista entre els projectes seleccionats pel primer Festival de la Innovació Social de Càritas Confederal Espanyola. El jurat ha destacat l’enfocament col·laboratiu de la proposta, que connecta a propietaris amb famílies vulnerables, entitats socials i administracions.

La Masoveria Urbana és una alternativa a l’accés a l’habitatge: les persones en situació de vulnerabilitat poden accedir a un lloguer assequible a canvi d’aportar feina en la rehabilitació i manteniment de l’immoble.

