"Una ruta ignasiana diferent" per Manresa combinarà història, espiritualitat i curiositats
Organitzada per l’Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i Òmnium Bages-Moianès, tindrà lloc el 9 de maig
Tot i que és una activitat gratuïta, cal fer la inscripció prèvia per poder-hi participar
Regió7/G.C.
Manresa acollirà el dissabte 9 de maig una proposta singular per redescobrir el llegat ignasià des d’una mirada nova i plena de simbolisme. L’Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i Òmnium Bages-Moianès organitzen Una ruta ignasiana diferent, una activitat gratuïta que combinarà història, espiritualitat i curiositats poc conegudes del Santuari de la Cova de Sant Ignasi i el seu entorn.
La ruta començarà a les 9 del matí amb el punt de trobada al Santuari de la Cova de Manresa, un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Els participants tindran l’oportunitat de visitar aquest indret clau i descobrir-hi detalls sorprenents sovint ignorats: què hi fa un samurai al santuari? Quin significat té el gira-sol del terra? Per què hi ha espases, canons o figures d’àngels a la Coveta? I quins misteris amaguen les serps repartides per l’espai?
Després de la visita al santuari, el recorregut continuarà per altres punts destacats de la ruta ignasiana manresana, com la Capella del Rapte, la Creu del Tort i el Pou de Llum, tot oferint una experiència diferent i enriquidora per conèixer millor la simbologia i l’espiritualitat vinculades a Sant Ignasi.
Aquesta activitat té com a objectiu apropar la ciutadania a la riquesa patrimonial i espiritual de Manresa des d’una perspectiva amena i divulgativa, fent èmfasi en aquells elements que sovint passen desapercebuts, però que formen part essencial del relat ignasià.
Un vincle universal
La ciutat de Manresa ocupa un lloc central en la història de Sant Ignasi de Loiola. Entre els anys 1522 i 1523, el fundador de la Companyia de Jesús hi va viure una etapa decisiva de transformació espiritual. Durant la seva estada, especialment a la Cova, Ignasi va experimentar un procés interior profund que el portaria a escriure els Exercicis Espirituals, una de les obres més influents de la tradició cristiana.
Aquest episodi ha convertit Manresa en un punt de referència internacional per a pelegrins i estudiosos, integrat dins del Camí Ignasià, que recorre el trajecte vital del sant. La ciutat és avui un espai viu de memòria, espiritualitat i cultura, que continua atraient visitants d’arreu del món.
Inscripcions
L’activitat és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a bages@omnium.cat o trucant al 938 726 321. L’horari d’atenció telefònica és dilluns i divendres de 10.30 h a 12.30 h, i de dimarts a dijous de 18 h a 20 h.
Amb aquesta proposta, els organitzadors conviden a descobrir “la ruta ignasiana com mai us l’han explicat”, en una experiència que combina patrimoni, història i una mirada sorprenent sobre un dels grans llegats de la ciutat.
